La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos mantuvo el miércoles sus tipos de interés por segunda reunión consecutiva y subrayó que el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre la mayor economía mundial es incierto.

Las tasas de referencia siguen por lo tanto en el nivel que tienen desde diciembre, entre 3.50% y 3.75%.

Este escenario tiene todo para disgustar al presidente Donald Trump, que reclama incansablemente tasas más bajas para reducir los costos de endeudamiento tanto de los estadounidenses, como de las empresas, como del Estado federal.

Para los economistas, la guerra contra Irán que el mandatario desencadenó el 28 de febrero junto a Israel y se extendió a Oriente Medio, amenaza con hacer repuntar los precios y lastrar el crecimiento.

LEA TAMBIÉN: Insensatez de Trump le da armas a Xi en guerra comercial

“Las implicaciones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía estadounidense son inciertas”, escribe de su lado el banco central en su comunicado tras su reunión de política monetaria que comenzó el martes.

Durante dos días de reunión, sus responsables actualizaron por primera vez desde diciembre sus previsiones económicas.

Según la mediana de sus proyecciones, Estados Unidos prácticamente no conocerá progresos en materia de inflación este año.

El alza de los precios podría situarse en 2.7% en 2026. Anteriormente pensaban que la inflación sería del 2.4% en ese periodo.

Los precios aumentaron un 2.8% a 12 meses en enero, según los últimos datos oficiales.

Los responsables del banco central han mejorado levemente, en cambio, su previsión de crecimiento (+2.4% frente al +2.3% anterior).

El desempleo sigue previsto en el 4.4%, su nivel actual.

Decisión casi unánime

En materia de política monetaria, los miembros de la Fed se inclinan todavía por una única bajada de las tasas de referencia de un cuarto de punto este año.

La decisión de la Fed se tomó casi sin cuestionamientos internos esta vez: 11 responsables de 12 votaron por el statu quo.

Solo el gobernador Stephen Miran, nombrado a finales del año pasado por iniciativa de Trump, quería una bajada de los tipos de un cuarto de punto.

El gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, Stephen Miran.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, prevé hablar a partir de las 18H30 GMT.

Los observadores esperan que repita las palabras “Wait and see”, o “esperar y ver”, que es lo que la Fed suele hacer cuando no sabe hacia dónde va la economía.

En Estados Unidos, la inflación no ha vuelto al nivel deseado por la Fed (2%) desde hace cinco años.

LEA TAMBIÉN: Bank of America advierte que el mercado subestima el impacto de la guerra con Irán

“Un banco central debe defender su credibilidad en materia de inflación, y es difícil justificar bajadas de tipos cuando la inflación está por encima del objetivo y se aleja de él”, subrayaban antes de la reunión los analistas del banco ING.

Trump afirma que el impacto del conflicto sobre los precios de la energía será de corta duración.

Mientras tanto, el aumento de los precios en las gasolineras es impopular y el Ejecutivo estadounidense anunció el miércoles varias medidas destinadas a calmar los ánimos.

En particular, puso en pausa —durante 60 días— una ley que impide el transporte de combustible por barcos no estadounidenses entre puertos del país.