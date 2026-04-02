Si bien OpenAI ha logrado recaudar miles de millones de dólares en los últimos meses, la demanda por sus acciones en Next Round Capital, un mercado secundario de compra y venta de activos privados, se ha desplomado, según Ken Smythe , fundador de la plataforma. En las últimas semanas, alrededor de media docena de inversionistas institucionales —incluidos hedge funds y firmas de capital de riesgo— acudieron a su empresa para vender unos US$600 millones en acciones de OpenAI.

El año pasado, estas habrían sido compradas en cuestión de días. Pero ahora, no hay interesados.

LEA TAMBIÉN: Microsoft sale en defensa de Anthropic y pide al Pentágono que frene el veto a su IA

“No pudimos encontrar a nadie dentro de nuestro grupo de cientos de inversionistas institucionales que quisiera adquirir estas acciones”, dijo Smythe , cuya firma ha gestionado transacciones por US$ 2,500 millones. Mientras tanto, “los compradores han indicado que tienen US$ 2,000 millones en efectivo listos para invertir en Anthropic”.

Otras plataformas, como Augment y Hiive, también están viendo una demanda récord por Anthropic. La diferencia entre la valoración de OpenAI (US$ 852,000 millones) y la de Anthropic (US$ 380,000 millones) está impulsando a los inversionistas a adquirir participación en esta última antes de que suba, según Adam Crawley, cofundador de Augment.

“Simplemente es una mejor relación riesgo-retorno en este momento”, afirmó. “La gente apuesta a que la valoración de Anthropic alcanzará la de OpenAI. Pero si compras acciones de OpenAI, es menos claro cuál será el retorno en el corto plazo”.

Bancos como Morgan Stanley y Goldman Sachs Group Inc. han comenzado a ofrecer acciones de OpenAI a clientes de banca privada sin cobrar comisiones de carry, según una persona familiarizada con el tema. Mientras tanto, Goldman sí está cobrando su comisión habitual a clientes interesados en Anthropic, que suele ser de aproximadamente 15% a 20% de las ganancias.

La valuación de OpenAI es más del doble que la de Anthropic

Representantes de los bancos declinaron hacer comentarios. OpenAI y Anthropic tampoco comentaron.

El martes, OpenAI anunció su mayor ronda de financiamiento hasta la fecha, con US$ 122,000 millones provenientes de gigantes tecnológicos, fondos de capital de riesgo e inversionistas minoristas.

El financiamiento primario y las ventas en el mercado secundario no siempre siguen la misma lógica. En las rondas de financiamiento, a los inversionistas existentes suele ofrecérseles comprar más acciones para mantener su participación. En lugar de negarse —lo que podría incomodar a los fundadores—, pueden comprar y luego vender parte de esa exposición en el mercado secundario.

Ambas firmas de inteligencia artificial han crecido rápidamente en los últimos años, especialmente después del debut de ChatGPT en 2022 por parte de OpenAI y el posterior lanzamiento de Claude por Anthropic. Ambas compañías evalúan planes para salir a bolsa, con una eventual oferta pública de OpenAI que podría ocurrir este año.

Anthropic y OpenAI no permiten a los inversionistas negociar acciones en el mercado secundario sin su autorización. Aun así, el acceso a estos títulos está disponible en muchas plataformas a través de mecanismos alternativos, como vehículos de propósito especial.

Algunos inversionistas se han vuelto más cautelosos ante los crecientes costos operativos de OpenAI. La empresa planea gastar mucho más que Anthropic en infraestructura para sostener sus ambiciones en inteligencia artificial. Aunque destaca una sólida base de usuarios, avanza más lentamente en captar clientes corporativos más rentables. Anthropic, en cambio, ha dominado ese segmento y su trayectoria de crecimiento parece más sólida, señaló Crawley.

Sin embargo, Anthropic también enfrenta desafíos. Está demandando al Departamento de Defensa de EE.UU. después de que el Pentágono clasificara a la empresa como un riesgo en la cadena de suministro y ordenara prohibir el uso de su tecnología en entidades gubernamentales. Además, esta misma semana, Anthropic sufrió su segundo incidente de seguridad en pocos días, al liberar inadvertidamente código fuente interno de Claude.

En la plataforma Next Round, los “bids” por acciones de OpenAI le dan una valoración de aproximadamente US$ 765,000 millones, un descuento de 10% respecto a los US$ 850,000 millones anteriores.

“El mercado muestra mucha más demanda por Anthropic”, dijo Crawley, de Augment.

En su firma y Next Round la valoración de Anthropic está en alrededor de US$ 600,000 millones, más de 50% por encima de su última ronda de financiamiento. En Hiive la demanda por acciones de Anthropic está en más de US$ 1,600 millones, también con un premio, indicó su cofundador Prab Rattan.

“La demanda es una de las más altas que hemos visto”, dijo Crawley. “Es prácticamente un interés ilimitado”.