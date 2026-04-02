Cartel de OpenAI exhibido en el exterior del lugar donde se celebró su conferencia de prensa en Seúl, Corea del Sur, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Fotógrafo: SeongJoon Cho/Bloomberg
Cartel de OpenAI exhibido en el exterior del lugar donde se celebró su conferencia de prensa en Seúl, Corea del Sur, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Fotógrafo: SeongJoon Cho/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

OpenAI ha perdido atractivo en el mercado secundario —en algunos casos, vender sus acciones se ha vuelto casi imposible— a medida que los inversionistas se vuelcan rápidamente hacia Anthropic, su mayor competidor.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.