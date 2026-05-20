En detalle, la encuesta del Osiptel revela que las plataformas de comunicación instantánea, como WhatsApp y Messenger, se han consolidado como las herramientas digitales más utilizadas en el país . Actualmente, el 68.6% de las personas mayores de 12 años las usa de manera habitual. A ello se suma el avance de las billeteras digitales, que ya alcanzan al 62.3% de usuarios.

“Podríamos decir que en el Perú más del 60% de las personas utiliza plataformas de comunicación instantánea y billeteras digitales, que son las herramientas con mayor difusión actualmente en el país”, señaló Lennin Quiso, director de Políticas Regulatorias y Competencia del Osiptel.

En paralelo, la data del regulador da cuenta que las herramientas de inteligencia artificial comienzan a ganar espacio entre los usuarios peruanos. Según la encuesta, el 16.3% de la población ya emplea este tipo de aplicaciones, superando incluso a servicios como las plataformas OTT —Netflix, Disney+ y similares—, cuyo uso alcanza el 9%, y también a las compras o ventas por internet, que llegan al 12.4%.

Además, el 13.8% de los usuarios utiliza plataformas de almacenamiento en la nube, una señal de que los servicios digitales asociados a productividad, trabajo y conectividad empiezan a tener una presencia cada vez mayor en la vida cotidiana. “Es la primera vez que incorporamos una medición sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial dentro de la encuesta Erestel. Aún vemos que el Perú se ubica en el tramo inferior en comparación con estudios similares realizados en otros países de América Latina, siendo superado por mercados como Chile”, señaló Quiso a Gestión.

En Chile, por ejemplo, el uso de herramientas de inteligencia artificial ya muestra un nivel de adopción mucho más alto. Según una encuesta de Ipsos realizada en febrero de este año, el 71% de los chilenos ha utilizado aplicaciones de IA y el 39% las emplea con frecuencia para optimizar actividades de su vida diaria . En el Perú, en cambio, solo el 16.3% de la población afirma usar este tipo de herramientas, una proporción más de cuatro veces menor a la registrada en Chile .

¿Quiénes usan la IA en Perú?

La encuesta del Osiptel muestra que el uso de herramientas de inteligencia artificial todavía se concentra principalmente en Lima Metropolitana, donde el 23% de los usuarios recurre a estas herramientas, mientras que en las zonas rurales apenas lo utiliza el 6%, pese a que más del 80% de los hogares en esas áreas ya cuenta con acceso a internet .

Los jóvenes de 18 a 29 años lideran el uso de IA con el 28.4%, seguidos de cerca por el grupo de 12 a 17 años, con el 26.9%. A partir de ahí, la adopción disminuye progresivamente conforme aumenta la edad: entre las personas de 51 años a más, el indicador cae a apenas 5%.

El nivel socioeconómico marca también una diferencia: en los segmentos A y B, el 26.4% de las personas utiliza IA, proporción que se reduce a la mitad en los niveles D y E, donde apenas llega al 12.3% .

Carlos Huamán, director ejecutivo de DN Consultores, sostuvo que la baja adopción de herramientas de inteligencia artificial en el Perú refleja que aún persisten brechas de alfabetización digital, pese al avance del acceso a internet en el país . “El problema ya no pasa únicamente por el acceso a la tecnología, sino por las habilidades para aprovecharla. Si bien herramientas como el 4G ya tienen presencia masiva —incluso en sectores socioeconómicos medios—, el uso de internet todavía se concentra principalmente en comunicación, búsqueda básica de información y entretenimiento”, señaló el especialista.

En esa línea, Huamán consideró que no sorprende que el mayor uso de herramientas de inteligencia artificial se concentre en los sectores con mayor nivel educativo y mejores competencias digitales. “Las personas con educación superior tienen más probabilidades de utilizar herramientas digitales avanzadas, mientras que quienes cuentan con menor formación suelen limitarse a usos básicos de internet. Esta diferencia también se refleja en el uso de inteligencia artificial, que todavía se concentra en los llamados ‘early adopters’, es decir, usuarios con mayor exposición tecnológica por estudios, entorno laboral o capacidad económica”, explicó.

El especialista remarcó que la brecha digital ya no responde únicamente a la conectividad, sino también a factores como el entorno educativo, el acceso a estímulos tecnológicos y las habilidades digitales desarrolladas a lo largo de la vida . “Esta situación evidencia la necesidad de impulsar políticas y estrategias orientadas a fortalecer las competencias digitales de la población”, añadió a Gestión.

A su juicio, la enseñanza de habilidades digitales debería incorporarse desde la etapa escolar y articularse de manera transversal con sectores como salud, producción y telecomunicaciones.

ChatGPT: la IA más usada en Perú

Entre las personas que ya utilizan herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT se ha convertido en la plataforma más usada en el país: el 87.5% de usuarios de IA afirma utilizar esta aplicación, muy por encima de Gemini, que alcanza el 35.5% .

El principal motivo para recurrir a estas herramientas está relacionado con los estudios y actividades educativas, mencionado por el 40.8% de los encuestados por el regulador. Le siguen la búsqueda de información (32.7%) y los fines laborales (26.4%). Además, un 22.4% señala que utiliza la IA para actividades recreativas o vinculadas a hobbies.

En contraste, entre quienes todavía no usan este tipo de herramientas, la razón más frecuente es que consideran que “no las necesitan”, respuesta mencionada por el 39.2% de los encuestados. Otro 27.8% admite que no sabe cómo utilizarlas. También aparecen factores como la falta de interés (14.7%), no encontrarles utilidad práctica (10.6%) y la carencia de acceso a internet o dispositivos adecuados (4.9%). Incluso, un 2.5% considera que estas herramientas son demasiado costosas.

“Todas estas respuestas reflejan que todavía existe una tarea importante pendiente en difusión y capacitación sobre el uso de herramientas digitales”, comentó el director de Políticas Regulatorias y Competencia del Osiptel. En esa línea, el funcionario sostuvo que cerrar las brechas digitales ya no depende únicamente del despliegue de infraestructura. “La conectividad ha avanzado de manera importante, pero todavía hay desafíos vinculados al acceso, la asequibilidad y, sobre todo, a la educación digital”, remarcó.

Quiso destacó que el Perú cuenta actualmente con una de las tarifas de internet más bajas de la región, aunque advirtió que eso no garantiza por sí solo una adopción más amplia de tecnologías como la inteligencia artificial. “Lo que corresponde ahora es difundir el uso de estas herramientas, explicar sus beneficios y también sus riesgos. Ahí todavía hay una agenda pendiente que requiere trabajo articulado entre distintas entidades”, añadió.

Claves

Regulación: El representante del Osiptel indicó a Gestión que actualmente no existe una regulación específica sobre IA o servicios OTT y que la estrategia ha sido reducir carga regulatoria para favorecer la expansión tecnológica . En el caso del 5G, acotó que el Osiptel prioriza primero el despliegue y adopción antes de establecer mayores exigencias regulatorias sobre calidad o desempeño.

El representante del Osiptel indicó a Gestión que . En el caso del 5G, acotó que el Osiptel prioriza primero el despliegue y adopción antes de establecer mayores exigencias regulatorias sobre calidad o desempeño. Oportunidad : Para Quiso, la IA representa una oportunidad de negocio para las empresas de telecomunicaciones ya que el crecimiento de herramientas basadas en IA impulsa una mayor demanda de velocidad y capacidad de internet. “Esto permite a las operadoras ofrecer planes de mayor capacidad y monetizar mejor sus inversiones en conectividad y redes de alta velocidad”, expresó.