El uso de inteligencia artificial en Perú aún se concentra en jóvenes, Lima Metropolitana y sectores con mayor nivel educativo. Foto: GEC
El uso de inteligencia artificial en Perú aún se concentra en jóvenes, Lima Metropolitana y sectores con mayor nivel educativo. Foto: GEC
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Karen Guardia Quispe
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Aunque el acceso a internet en el Perú ya alcanza al 96% de los hogares —e incluso llega al 85.8% en las zonas rurales—, la gran pregunta ya no es quiénes están conectados, sino para qué usan esa conexión los peruanos. La última Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel 2025) del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) muestra que, pese al avance en cobertura, el uso de herramientas de inteligencia artificial aún sigue rezagado frente a otros países de la región, como Chile. ¿Por qué la alta penetración de internet todavía no se traduce en una adopción masiva de tecnologías basadas en IA?

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