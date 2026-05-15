El mercado laboral peruano atraviesa una etapa de transformación marcada por cambios en las expectativas salariales, mayor incorporación de tecnología y nuevas prioridades empresariales. La Guía Salarial 2026 de la consultora Michael Page, elaborada con información de más de 3,100 profesionales y compañías, revela cuáles son los sectores mejor remunerados del país y cómo evolucionará el empleo formal durante el próximo año.

De acuerdo con el estudio, el sector de Salud, Medicina y Farmacia lidera el ranking salarial en Perú con una remuneración promedio pretendida de S/11,764, consolidándose como la actividad con mejores expectativas de ingresos. El resultado refleja el crecimiento sostenido de clínicas, laboratorios, aseguradoras y servicios vinculados a la atención médica especializada.

En segundo lugar aparece el rubro de Gerencia y Dirección General, con un promedio de S/10,381. La alta valorización de perfiles estratégicos y ejecutivos responde a la necesidad de las empresas de fortalecer la toma de decisiones, acelerar procesos de transformación interna y mejorar sus niveles de rentabilidad en un contexto económico todavía desafiante.

Entre los sectores técnicos y especializados también destacan Minería, Petróleo y Gas, con salarios promedio de S/5,131, seguido por Departamento Técnico con S/4,922 y Educación, Docencia e Investigación con S/4,753. Asimismo, Ingeniería Civil y Construcción registra ingresos promedio de S/4,623, impulsados por la demanda de proyectos de infraestructura, vivienda y desarrollo urbano en distintas regiones del país.

Aunque fueron desplazadas del primer lugar, las posiciones de Gerencia y Dirección General mantienen remuneraciones elevadas debido a la necesidad de las compañías de fortalecer liderazgo, eficiencia y toma de decisiones en un entorno económico todavía desafiante.(Foto referencial: Pexels)

Escala media y baja en la escala salarial

En la franja media del mercado laboral se ubican áreas vinculadas al crecimiento empresarial y la digitalización. Comercial, Ventas y Negocios alcanza un promedio salarial de S/4,180, mientras que Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones registra S/4,092. Aunque los perfiles digitales continúan siendo altamente demandados, el estudio evidencia una mayor estabilización salarial frente al auge tecnológico observado en años anteriores.

Por su parte, Administración, Contabilidad y Finanzas —uno de los sectores con mayor cantidad de trabajadores analizados— presenta una remuneración promedio de S/3,580. También figuran Logística con S/3,403 y Recursos Humanos con S/3,039, áreas que mantienen una participación relevante dentro de la estructura operativa de las empresas peruanas.

En contraste, los salarios más bajos continúan concentrándose en actividades vinculadas a servicios y atención al público. Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing encabeza la parte baja del ranking con un promedio de S/2,026, seguido por Gastronomía y Turismo con S/2,107, Secretariado y Recepción con S/2,195 y Diseño con S/2,659. El informe advierte que estos sectores aún enfrentan retos relacionados con informalidad, rotación laboral y limitadas oportunidades de crecimiento profesional.

Respecto a las proyecciones para 2026, el panorama empresarial se mantiene moderadamente optimista. El 60% de las compañías consultadas espera crecer con foco en eficiencia y rentabilidad, mientras que solo un 10% prevé realizar ajustes o recortes. En materia salarial, el 59% de empresas proyecta incrementos de entre 3% y 5%, mientras que un 21% estima aumentos de entre 6% y 10%, principalmente asociados a retención de talento y promociones internas.

La mayoría de compañías proyecta crecimiento, pero priorizando eficiencia y rentabilidad antes que expansiones agresivas. Esto también se refleja en los ajustes salariales moderados previstos para el próximo año. (Foto: ChatGPT - Composición Gestión)

Crece uso de IA en empresas

El estudio también anticipa cambios importantes en la organización del trabajo. Siete de cada diez empresas planean incorporar herramientas de automatización e inteligencia artificial para optimizar procesos y elevar productividad, mientras que más de la mitad prevé rediseñar su estructura organizacional para ganar agilidad.

A ello se suma una creciente preocupación por el bienestar laboral, ya que el 48% de compañías colocará la salud emocional y la experiencia del colaborador como prioridad dentro de sus estrategias de talento.

Pese a estas perspectivas, la desigualdad salarial sigue siendo una de las principales tareas pendientes del mercado laboral peruano. Según Michael Page, el 22% de las mujeres se siente insatisfecha con su salario, frente al 17% de los hombres. Además, Perú continúa rezagado frente a otros países de América Latina en términos de salario mínimo y poder adquisitivo, manteniendo brechas importantes frente a economías como Chile y Uruguay.