La Corporación Alese ha registrado un inicio de año sobresaliente en el mercado de vehículos livianos, con cerca de cinco mil unidades vendidas en los primeros cuatro meses de 2026, lo que representa un crecimiento de 61% respecto al mismo periodo de 2025.

Estas cifras muestran un desempeño que casi duplica al de la categoría de carros ligeros, que se incrementó 37,3% en el primer cuatrimestre del año, de acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú.

En apenas cuatro meses, el grupo ha alcanzado el 70% de las ventas que registró en 2025, superando las expectativas de la corporación. El avance está sustentado principalmente en la inclusión de cuatro marcas bajo el paraguas de Aion: Jetour, Soueast, Omoda & Jaecoo.

“Estamos convencidos de que el crecimiento se ha dado por la incorporación de Aion, que trae una propuesta completamente disruptiva con vehículos con prestaciones de lujo, nuevas tecnologías, alternativas sostenibles en vehículos híbridos y eléctricos y precios a los que nuestros consumidores sí pueden acceder”. Carolina Vásquez, gerente general adjunto en Corporación Alese.

Confianza en nuevas tecnologías

El 46% de vehículos ligeros vendidos en el país son fabricados en el nuevo gigante de la industria automotriz: China. En este porcentaje se incluyen tanto automotrices tradicionales que mudaron sus operaciones de fabricación al país asiático como marcas de origen chino, que ya cuentan con cerca de un tercio de la participación de la industria total.

“Hoy por hoy, comprar un vehículo de procedencia china no simboliza ningún riesgo. Al contrario, denota el lujo accesible, mayor conectividad, alta tecnología y, sobre todo, nuevas propuestas. El consumidor ha desestigmatizado los vehículos de origen chino”, explica Carolina Vásquez, gerente general adjunto en Corporación Alese.

Esta confianza se ve reflejada en un buen inicio de operaciones para sus marcas Omoda & Jaecoo, que vendieron más de 140 unidades en abril con la apertura de su primera tienda. Este desempeño le ha valido a la corporación un reconocimiento desde la casa matriz, destacando como unos de los nuevos mercados con mejor performance.

Similar rendimiento mostró la primera tienda de Corporación Alese para las firmas Jetour y Soueast, que alcanzó más de 170 ventas durante abril.

Importación directa de Karry

A través de Aion, el grupo ha anunciado también su ingreso como importador directo de Karry, línea comercial de Chery International. Esta operación está centrada en vehículos comerciales de carga y de pasajeros, tanto vans como minivans.

“Este segmento no está bien atendido en el mercado peruano actualmente. Karry es una opción mucho más accesible para el emprendedor peruano que quiere iniciar su empresa o apuesta por ampliar su operación”. Carolina Vásquez, gerente general adjunto en Corporación Alese.

Liderazgo femenino

La expansión de la Corporación Alese se logró bajo una filosofía de equidad de género que ha llevado a que, en un rubro habitualmente dominado por el género masculino, la empresa cuente con un 50% de mujeres en su plana gerencial.

“Venir trabajando en incorporar cada vez más el liderazgo femenino en la industria ha tenido resultados positivos, porque manejamos diferentes habilidades que nos han permitido administrar, organizar y dirigir equipos, tal como lo hacemos muchas veces con nuestras familias y nuestros hijos. Ese ejemplo es nuestro legado dentro de la empresa”, sostiene Vásquez.

Corporación Alese se renueva impulsada por una nueva generación de líderes que aportan una visión dinámica y disruptiva. Este talento emergente fortalece nuestras estrategias con una agilidad que nos permite conectar de manera auténtica y directa con las necesidades del consumidor actual.

“Alese apuesta por líderes con una mentalidad de crecimiento constante. Contamos con un talento joven que imprime una energía distinta a la planificación estratégica, logrando una conexión mucho más estrecha y moderna con quienes hoy eligen nuestros servicios”, finaliza Vásquez.

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