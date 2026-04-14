Las habilidades de ejecución y visión holística son clave para el éxito salarial de un CEO. También crece la valorización de los CIO y CTO por la necesidad de integrar tecnología en negocios. Foto: referencial / DepositPhotos
Las habilidades de ejecución y visión holística son clave para el éxito salarial de un CEO. También crece la valorización de los CIO y CTO por la necesidad de integrar tecnología en negocios. Foto: referencial / DepositPhotos
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

Las empresas en el Perú están siendo cada vez más estratégicas en la atracción y retención de ejecutivos, al punto que un CEO corporativo puede ganar hasta S/ 150,000 mensuales. Además, ganan relevancia perfiles como los CIO y CTO ante la necesidad de acoplar la tecnología en favor de la eficiencia, cuya retribución puede llegar a S/ 70,000 al mes. ¿A cuánto asciende la compensación ejecutiva? ¿Qué habilidades diferencian a un director mejor remunerado?

TE PUEDE INTERESAR

Talento senior y joven en empresas: así la diversidad generacional redefine la productividad
Europa demanda técnicos peruanos con sueldos de hasta S/ 12,000 al mes
Profesores peruanos en EE.UU. pueden ganar hasta US$ 55,000 al año: los requisitos
De la desvinculación a la oportunidad: claves para una recolocación ejecutiva más rápida

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.