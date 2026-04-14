Las altas posiciones con mayor pago en promedio

CEO corporativo. Según el estudio Salary Guide 2026 de Cornerstone, un CEO se mantiene como el cargo mejor remunerado de alta dirección en empresas con facturación mayor a los US$ 250 millones, con una media de S/ 45,000 a S/ 150,000 mensuales.

Según el estudio Salary Guide 2026 de Cornerstone, un CEO se mantiene como el cargo mejor remunerado de alta dirección en empresas con facturación mayor a los US$ 250 millones, con una media de S/ 45,000 a S/ 150,000 mensuales. Gerente general y gerente de país (Country Manager). Con salarios mensuales de entre S/ 40,000 a S/ 100,000.

Con salarios mensuales de entre S/ 40,000 a S/ 100,000. CFO (director financiero), COO (director de Operaciones), CMO (director de Marketing) y CCO (director de Comunicaciones). Sus sueldos pueden oscilar de S/ 25,000 a S/ 80,000 al mes.

Sus sueldos pueden oscilar de S/ 25,000 a S/ 80,000 al mes. CHRO (director de Recursos Humanos), CIO (director de Sistemas/Información) y CTO (director de Tecnología). Las remuneraciones están entre S/ 20,000 y S/ 70,000 al mes.

Remuneraciones para talento CEO e integrantes de directorios empresariales. Elaboración Kelly Villanueva - Gestión

Dentro de los beneficios percibidos, están bonos anuales de hasta el 70% como incentivo de retención a largo plazo, así como seguro internacional de salud y un automóvil de la empresa.

En tanto, los miembros del directorio elevaron su valorización de entre US$ 1,500 a US$ 7,500 por sesión; mientras que los miembros del consejo consultivo, de US$ 1,000 a US$ 5,000 por sesión.

CEO, country managers y líderes tecnológicos encabezan las bandas salariales en empresas grandes, de acuerdo con el informe de Cornerstone. Foto: referencial / Shutterstock

¿Por qué subieron las bandas salariales en la alta dirección?

Diego Cubas, CEO Perú y presidente Latam de Cornerstone, menciona a Gestión que hay una brecha significativa de sucesión que obliga a las empresas a presionar los márgenes de salario al alza: solo en 30% de los procesos de búsqueda de CEO hay un candidato interno activo; mientras que en el 70% no hay una línea de sucesión estructurada.

“El rol del CEO y del comité ejecutivo se ha vuelto más exigente. No solo gestionan operación, sino que lideran agendas de transformación, crecimiento e institucionalización, lo que eleva el valor y el costo de estos perfiles” , indica.

Entre las habilidades más diferenciadoras de un CEO mejor remunerado a uno promedio, Cubas señala que el mercado premia hoy al CEO que combina una visión holística del negocio con una sólida capacidad de ejecución. “Líderes que no solo entienden la compañía como un todo, sino que también son capaces de traducir esa visión en resultados concretos y sostenibles”, acota.

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Además, está su capacidad de generar valor real para los accionistas y de forjar un vínculo sólido con el directorio, dado que —añade Cubas— no solo operan bien el negocio, sino que entienden la gobernanza, influyen en la toma de decisiones y alinean a la organización hacia una agenda clara de crecimiento.

Razones detrás del mayor protagonismo de los líderes de transformación digital

Paulo Stoll, Director Finance, Technology & Real Estate de Cornerstone, agrega que los perfiles como CIO, CTO o líderes de transformación han ganado peso porque la tecnología redefine un negocio en vez de acompañarlo.

Sostiene que los CIO y CTO ya integran el núcleo ejecutivo, mientras que en tecnología, los CDAO, CISO, CAIO o líderes de cloud y data, debido a las decisiones sobre automatización, IA y ciberseguridad, ya impactan directamente en la competitividad.

“Estos perfiles dejaron de ser técnicos en sentido estricto. Hoy se valora su capacidad para traducir tecnología en eficiencia, crecimiento, mejor toma de decisiones y sostenibilidad operativa”, soslaya a Gestión.

La tecnología dejó de ser soporte y ahora define el negocio, elevando el valor de los líderes digitales en el comité ejecutivo. Foto: referencial / Transgate

Sectores más dispuestos a elevar el pago a directivos

El consumo masivo enfrenta una creciente competencia por atraer y retener talento especializado en marketing digital, análisis de datos y gestión de la cadena de suministros . Según el nivel de facturación de la firma, un director comercial puede ganar desde S/ 19,000 hasta más de S/ 40,000 al mes, junto a cuatro bonos, seguros médicos y company car. Mientras que un gerente de Marketing, tiene umbrales de S/ 17,000 a más de S/ 28,000, también con los otros beneficios extras.

. Según el nivel de facturación de la firma, un director comercial puede ganar desde S/ 19,000 hasta más de S/ 40,000 al mes, junto a cuatro bonos, seguros médicos y company car. Mientras que un gerente de Marketing, tiene umbrales de S/ 17,000 a más de S/ 28,000, también con los otros beneficios extras. Los servicios financieros requieren líderes capaces de anticipar y resolver problemas y de participar proactivamente en comités financieros y comerciales. Algunos de los puestos más demandados son CFO y gerentes de planteamientos financieros, este último, con salarios mensuales de S/ 18,000 a S/ 48,000, con bonos anuales de 4 a 6 sueldos, en su pico.

Algunos de los puestos más demandados son CFO y gerentes de planteamientos financieros, este último, con salarios mensuales de S/ 18,000 a S/ 48,000, con bonos anuales de 4 a 6 sueldos, en su pico. Mientras que en las empresas del agro, un gerente de Operaciones Agrícolas gana desde S/ 12,000 hasta S/ 35,000, con beneficios como alimentación, movilidad de acercamiento, vivienda y seguro médico. Algunas veces, con un auto de la compañía. En el caso de los jefes de Calidad o Certificaciones, varía de S/ 7,000 hasta S/ 16,000.

Cargos directivos pueden ganar en el rubro minero hasta S/ 90,000 al mes, según Salary Guide de Cornerstone. Foto: archivo GEC

En minería, los gerentes de Unidad Minera perciben de S/ 25,000 a S/ 90,000 —según la facturación anual de la empresa— con seguros médicos garantizados , mientras que los de Operaciones y de Planteamiento tienen sueldos de S/ 20,000 a S/ 65,000.

, mientras que los de Operaciones y de Planteamiento tienen sueldos de S/ 20,000 a S/ 65,000. En tecnología, un gerente de Transformación Digital o un gerente de Nuevas Tecnologías tiene un trecho de S/ 14,000 a S/ 60,000 mensuales , junto a bonos trimestrales de 3 a 6 sueldos. Cornerstone menciona que se ha intensificado la competencia por talento tecnológico calificado.

, junto a bonos trimestrales de 3 a 6 sueldos. Cornerstone menciona que se ha intensificado la competencia por talento tecnológico calificado. Mientras que en retail se requieren líderes con mentalidad digital, foco en eficiencia, capacidad analítica y profundo entendimiento del consumidor. Un gerente comercial, de Operaciones, Desarrollo Inmobiliario o Head of Digital & Omnichanel, puede ganar de S/ 20,000 a S/ 35,000.

“En todos ellos el liderazgo ya está muy vinculado a data, automatización, experiencia del cliente y velocidad de ejecución. La integración de tecnología, mejora continua y criterios de rentabilidad empiezan a generar una prima clara para ciertos perfiles”, aclara.

Perfiles que cobrarán protagonismo en el futuro

Tanto Cubas como Stoll coinciden en que las posiciones que más podrían escalar en remuneración en los próximos 3 a 5 años son las que conectan negocio, tecnología y gestión del riesgo. Ahí resaltan los CTO, CIO, CDAO, CISO, CAIO y líderes de transformación digital.

Y, en el caso de los CFO, precisan que se valorará el de perfil estratégico, líder de compliance y riesgo, capaz de integrar data, automatización y eficiencia operativa en rubros como real estate, finanzas, salud y retail.