“El peligro es abusar de ella y encargarle toda la tarea, exponiéndose a perder autenticidad. En otras palabras, la IA debe ayudar a potenciar y enriquecer tu mensaje, pero no a reemplazarlo”, subrayó Ricardo Fernández Ribbeck, socio de Amrop Perú.

“Bien utilizada, (la IA) puede servir para revisar permanentemente que tu contenido (artículos y publicaciones en redes sociales) estén alineados a tu posicionamiento profesional, expresado en tus presentaciones y tu perfil de LinkedIn”, agregó Fernández Ribbeck.

¿Cómo aprovechar el uso de la IA al buscar empleo?

Ricardo Fernández Ribbeck destacó dos acciones en las que la IA puede ser muy útil a la hora de buscar empleo:

-Personalización del CV para cada situación. Esto no significa “inventar” experiencia, pero sí resaltar las que son más relevantes, dependiendo de cada situación, según el rol o la industria que se está explorando.

-Preparación para entrevistas. A través de simulaciones, y cuando sea posible, investigación de los perfiles de los potenciales entrevistadores y de la cultura de la empresa a la que se está aplicando.

¿Cómo usar estratégicamente la IA para tu marca personal?

Más del 70% de las personas en transición están aprendiendo habilidades relacionadas con la IA, pero principalmente de forma autodidacta, refirió Mariella Soto, consultora asociada de LHH Perú.

Explicó que la marca personal es la huella que dejamos en la mente de los demás, reflejando nuestra identidad, valores y reputación en el ámbito profesional.

“En el 2025, con el crecimiento del uso de la IA para mejorar artículos escritos, generar posts en LinkedIn o perfeccionar discursos se incrementaron las publicaciones. Algunos profesionales usan la IA inclusive para diseñar su propuesta de valor, o identificar tendencias. Nunca fue tan fácil escribir en LinkedIn. Le pides a la IA un post inspirador y en 30 segundos lo tienes. El problema es que miles de profesionales están haciendo lo mismo”, subrayó Mariella Soto.

La especialista advirtió que existe la trampa de la “marca clonada”. Muchos ejecutivos caen en esta trampa y se refiere al hecho de delegar completamente tu marca personal a la IA:

-Tu voz pierde personalidad, tus ideas se vuelven promedio, tu contenido se parece al de todos. Tu diferenciación desaparece. La IA trabaja con patrones existentes.

-Tu marca personal necesita criterio propio.

-Los patrones de IA se repiten en varias publicaciones de diferentes personas, lo que hacen que pierdan efectividad o saturen o fatiguen a la audiencia.

¿Cómo usar la IA estratégicamente? “Por ejemplo, para organizar ideas dispersas. Para mejorar estructura y claridad. Para hacer borradores iniciales, para validar coherencia. Para sugerir enfoques alternativos. Es decir, usémosla como un copiloto”, indicó Soto.

La especialista brinda tres recomendaciones:

-Parte de tu experiencia real, tu propia opinión, tus historias personales. Tener una postura estratégica y ser consciente de que puedes ser retada/o intelectualmente. No es la cantidad si no la consistencia con el propósito

-La reputación profesional no se construye con textos perfectos. Se construye con pensamiento propio.

-Usa un modelo híbrido 70% humano 30% IA

“Finalmente, el ejecutivo que destaca hoy no es el que usa más IA. Es el que la usa mejor. El que combina: experiencia + reflexión + herramientas inteligentes. La IA puede amplificar tu voz. Pero solo tú puedes definir qué quieres decir. La humanidad será lo que nos diferencia”, anotó Mariella Soto.