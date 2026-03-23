Este lunes 23 se inicia la Semana Nacional del Empleo, organizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en todo el país, donde se ofertarán 15 mil puestos de trabajo. En la región Lima, se ofrecerán 3,474 vacantes laborales a través de dos maratones del empleo, que se realizarán en dos sedes de la capital y una convocatoria masiva en Huacho.

En la sede del Centro de Empleo de la avenida Salaverry N.° 655, en Jesús María, más de 40 empresas del sector privado pondrán a disposición más de 2,852 vacantes laborales. Además, se brindará acompañamiento integral a los buscadores de empleo a través de la Ruta del Empleo: Bolsa de Trabajo, Certificado Único Laboral (CUL), Acercamiento Empresarial (AE), Asesoría para la Búsqueda de Empleo (ABE), Información del Mercado de Trabajo (IMT), entre otros servicios.

En Lima Este, en el Centro de Empleo ubicado en la urbanización San Hilarión (cruce de la avenida Germanio y el jirón Vanadio, altura del paradero 17 de la avenida Las Flores), la maratón reunirá a más de 18 empresas que ofrecerán más de 562 vacantes laborales, facilitando el acceso al empleo en una de las zonas con mayor población del país. La jornada se realizará entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m.

Se llevarán adelante maratones en sedes de Lima Metropolitana y San Juan de Lurigancho, así como una convocatoria masiva en Huacho, con la participación de 40 empresas. Foto: MTPE

Asimismo, en una convocatoria masiva en el centro poblado Medio Mundo (avenida Dos de Mayo, manzana T, lote 18), provincia de Huaura, departamento de Lima, se ofrecerán 60 vacantes de empleo. Las actividades se desarrollarán desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, afirmó que “el lanzamiento de la Semana Nacional del Empleo 2026 es una estrategia del sector a su cargo, aprobada mediante Resolución Ministerial N.° 068-2026-TR, que marca un hito importante en nuestro país, al establecer, de manera permanente, cada año, una semana dedicada a acercar el empleo a la ciudadanía. Esta decisión refleja una convicción clara: el empleo no solo es una necesidad, sino el principal motor del desarrollo económico y social”.

También detalló que en estas jornadas de empleo, se ofrecerán vacantes como: asesor de contact center, operador de tienda, ejecutivo de ventas, agente de seguridad, asesor de clientes, teleoperador y asesor comercial, entre otros perfiles demandados por el mercado.