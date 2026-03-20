Las empresas subestiman métricas de talento, afectando su competitividad y eficiencia laboral. Foto: referencial / Forbes
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Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

Dentro de la cotidianidad empresarial, en más de alguna ocasión, frases como “lo vemos después” o “dejémoslo para otro momento” han sido expresadas sin reparar en la real dimensión de no priorizar algunos asuntos. Especialistas en gestión de recursos humanos aclaran los peligros a los que se expone una organización por este tipo de actitudes.

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