Úrsula Maco, gerente de Compensaciónes en PwC Perú, menciona a Gestión que la automatización no está cerrando la puerta a los perfiles junior, pero sí eleva el umbral de exigencia.

“No es que desaparezcan las oportunidades, sino que cambian las reglas. Hoy las empresas piden que incluso quienes recién empiezan tengan conocimientos en tecnología e inteligencia artificial”, resalta.

De acuerdo con el HR Trends de Cornerstone, el 41% de las empresas en Latam ya emplea herramientas tecnológicas para tomar decisiones de recursos humanos, y si bien los filtros son más rápidos, el encaje y el potencial siguen basándose en criterios humanas.

“Sí, el primer empleo será más exigente en capacidades aplicadas. Se espera que los profesionales de entrada interpreten datos, colaboren con sistemas de IA y expliquen hallazgos con claridad. El foco pasa de ‘años de experiencia’ a ‘impacto y aprendizaje rápido’”, complementa Paola Chocano, Partner & Managing Director, Cornerstone Perú.

Las empresas ya no buscan solo aprender en el puesto, sino aportar desde el inicio. Proyectos, certificaciones cortas y dominio tecnológico marcan la diferencia. Foto: referencial / Freepik

En esa línea, las expertas precisan que las nuevas habilidades que se exigen al talento joven son:

Alfabetización digital

Analítica para decidir

Uso responsable de la IA

Principios básicos de calidad de datos y riesgos

Comunicación clara y colaboración interdisciplinaria

La nuevas oportunidades laborales

Según José Carlos Paredes, experto en gestión del talento de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, las tareas rutinarias que tradicionalmente se asignaban a los perfiles junior están en proceso de extinción.

Dentro de las tareas asignadas a practicantes o empleados junior que pueden automatizarse se encuentran:

Ingreso, clasificación y limpieza de datos

Elaboración de reportes básicos

Gestión de agendas y coordinación simple

Atención inicial automatizada al cliente

Procesamiento administrativo sin análisis

Por ello, reitera que las empresas esperan que un recién egresado llegue con competencias digitales, capacidad analítica y habilidades blandas desarrolladas.

“Ya no basta con aprender en el puesto, se espera que aporte desde el inicio. El mercado laboral es más competitivo y valora perfiles que combinen formación académica con experiencia práctica, incluso a nivel inicial”, apunta a este diario.

En esa línea, Maco aclara que están emergiendo espacios laborales para perfiles junior como analistas de operaciones con IA, coordinadores de calidad de modelos automatizados, especialistas en automatización y asistentes encargados de evaluar la efectividad de herramientas de inteligencia artificial en procesos internos o en atención al cliente.

“Estos puestos van a crecer porque la IA no puede dejarse sola. Se necesita supervisión, control de calidad y responsabilidad en su uso”, soslaya.

El reto no es competir con la tecnología, sino aprender a trabajar con ella. Las tareas rutinarias desaparecen, pero surgen posiciones vinculadas a la supervisión y uso estratégico de herramientas automatizadas. Foto referencial: Pixabay

El empleo juvenil del futuro

Chocano apunta que más que años, las empresas valoran evidencias como proyectos, prácticas, voluntariados, portafolios y certificaciones cortas que demuestren resultados. “Estas pruebas aceleran la curva de aprendizaje y contribución desde el primer día”, reflexiona.

Por ello, considera que el avance de la automatización propiciará nuevas posiciones de entrada como:

Especialistas en interacción con IA

Gestor junior de calidad de datos

Analista de talento asistido por IA

Analista de datos para sostenibilidad

Según Gianfranco Terzi, Regional Executive Associate de Trust Consulting, también aparecerán nuevos roles como anlistas de automatización y asistentes de operaciones con IA. Acota que hacia el 2030 el primer empleo profesional será más híbrido, digital y dirigido a proyectos, con “un perfil de entrada operando herramientas de IA”.

“Lo que antes aprendías en seis meses ahora esperan que lo tengas encaminado desde el primer día: herramientas, estructura, comunicación y criterio muy bien desarrollado”, reflexiona para este diario.

Terzi resalta que si bien el criterio no se aprende en la universidad o instituto, sí prepara al talento para cómo analizar e interpretar algunas situaciones y casuísticas. “Se está valorando más el saber comunicar, entender el negocio, manejar datos a nivel básico y usar la IA responsablemente. Es unaherramienta, no reemplaza lo que cada uno debe hacer”, puntualiza.