El desempleo en el Perú golpea con mayor intensidad a los peruanos de 14 a 24 años (10.7%, según el INEI) y más de 3.1 millones de dicho grupo etario no trabaja ni busca empleo activamente. Y, ante el avance de la inteligencia artificial, el primer empleo ya no es lo que era. ¿Está la automatización cerrando la puerta al talento joven? Expertos lo aclaran.
Úrsula Maco, gerente de Compensaciónes en PwC Perú, menciona a Gestión que la automatización no está cerrando la puerta a los perfiles junior, pero sí eleva el umbral de exigencia.
“No es que desaparezcan las oportunidades, sino que cambian las reglas. Hoy las empresas piden que incluso quienes recién empiezan tengan conocimientos en tecnología e inteligencia artificial”, resalta.
De acuerdo con el HR Trends de Cornerstone, el 41% de las empresas en Latam ya emplea herramientas tecnológicas para tomar decisiones de recursos humanos, y si bien los filtros son más rápidos, el encaje y el potencial siguen basándose en criterios humanas.
“Sí, el primer empleo será más exigente en capacidades aplicadas. Se espera que los profesionales de entrada interpreten datos, colaboren con sistemas de IA y expliquen hallazgos con claridad. El foco pasa de ‘años de experiencia’ a ‘impacto y aprendizaje rápido’”, complementa Paola Chocano, Partner & Managing Director, Cornerstone Perú.
En esa línea, las expertas precisan que las nuevas habilidades que se exigen al talento joven son:
- Alfabetización digital
- Analítica para decidir
- Uso responsable de la IA
- Principios básicos de calidad de datos y riesgos
- Comunicación clara y colaboración interdisciplinaria
La nuevas oportunidades laborales
Según José Carlos Paredes, experto en gestión del talento de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, las tareas rutinarias que tradicionalmente se asignaban a los perfiles junior están en proceso de extinción.
Dentro de las tareas asignadas a practicantes o empleados junior que pueden automatizarse se encuentran:
- Ingreso, clasificación y limpieza de datos
- Elaboración de reportes básicos
- Gestión de agendas y coordinación simple
- Atención inicial automatizada al cliente
- Procesamiento administrativo sin análisis
Por ello, reitera que las empresas esperan que un recién egresado llegue con competencias digitales, capacidad analítica y habilidades blandas desarrolladas.
“Ya no basta con aprender en el puesto, se espera que aporte desde el inicio. El mercado laboral es más competitivo y valora perfiles que combinen formación académica con experiencia práctica, incluso a nivel inicial”, apunta a este diario.
En esa línea, Maco aclara que están emergiendo espacios laborales para perfiles junior como analistas de operaciones con IA, coordinadores de calidad de modelos automatizados, especialistas en automatización y asistentes encargados de evaluar la efectividad de herramientas de inteligencia artificial en procesos internos o en atención al cliente.
“Estos puestos van a crecer porque la IA no puede dejarse sola. Se necesita supervisión, control de calidad y responsabilidad en su uso”, soslaya.
El empleo juvenil del futuro
Chocano apunta que más que años, las empresas valoran evidencias como proyectos, prácticas, voluntariados, portafolios y certificaciones cortas que demuestren resultados. “Estas pruebas aceleran la curva de aprendizaje y contribución desde el primer día”, reflexiona.
Por ello, considera que el avance de la automatización propiciará nuevas posiciones de entrada como:
- Especialistas en interacción con IA
- Gestor junior de calidad de datos
- Analista de talento asistido por IA
- Analista de datos para sostenibilidad
Según Gianfranco Terzi, Regional Executive Associate de Trust Consulting, también aparecerán nuevos roles como anlistas de automatización y asistentes de operaciones con IA. Acota que hacia el 2030 el primer empleo profesional será más híbrido, digital y dirigido a proyectos, con “un perfil de entrada operando herramientas de IA”.
“Lo que antes aprendías en seis meses ahora esperan que lo tengas encaminado desde el primer día: herramientas, estructura, comunicación y criterio muy bien desarrollado”, reflexiona para este diario.
Terzi resalta que si bien el criterio no se aprende en la universidad o instituto, sí prepara al talento para cómo analizar e interpretar algunas situaciones y casuísticas. “Se está valorando más el saber comunicar, entender el negocio, manejar datos a nivel básico y usar la IA responsablemente. Es unaherramienta, no reemplaza lo que cada uno debe hacer”, puntualiza.
Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.