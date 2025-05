El 48% de los líderes de recursos humanos identifican la escasez de talento como un riesgo crítico, lo que ha llevado a un aumento en la rotación de empleados y en los costos de reclutamiento, especialmente para posiciones críticas o altamente especializadas.

“En el Perú, muchas personas bien formadas han empezado a migrar. Hay cifras de otras consultoras y de muchos análisis económicos que indican que cinco de cada diez, o incluso nueve de cada diez personas bien preparadas, se están yendo del país a trabajar en otro lado. Entonces, estamos perdiendo talento”, señaló Cuervo.

Añadió que el gran reto en el país es que no tenemos una base digital como sí la tienen, por ejemplo, Argentina, Costa Rica, y que recientemente está desarrollando Colombia.

informe Tendencias Globales de Talento 2025, desarrollado por Mercer

El 70% de empresas prioriza digitalización y liderazgo

El informe Tendencias Globales de Talento 2025, de Mercer, destaca que el 70% de las empresas en Perú consideran la digitalización como un factor clave para su desarrollo.

El informe también revela que las prioridades de los líderes de recursos humanos en Perú y Latinoamérica han cambiado significativamente en el último año. Entre las tendencias más relevantes, se observa un aumento notable en la importancia de “mejorar las habilidades de los gerentes y directivos”, que ha escalado del puesto 18 en 2024 al 1 en 2025. Este cambio refleja una creciente necesidad de liderazgo efectivo en un contexto de alta rotación y agotamiento de los empleados.

informe Tendencias Globales de Talento 2025, desarrollado por Mercer

¿La necesidad de personal eleva los sueldos?

¿Cuánto más está ganando, por ejemplo, un gerente o un empleado de otro rango más especializado? El ejecutivo de Mercer explicó que no necesariamente hay una correlación directa entre el salario y la necesidad del talento. Sin embargo, señaló que en empresas de tecnología o talento digital, sí hay un incremento, y ese incremento oscila entre un 15% y un 30%. En cargos más básicos, el aumento es de 15%, y en cargos más especializados, de 30%.

“Cuando digo cargos más básicos me refiero, por ejemplo, a un científico de datos, que ya es un perfil más transversal y puede utilizarse en diferentes industrias. Cargos demasiado específicos, como quienes saben programar en un lenguaje particular, son difíciles de conseguir en el Perú y seguramente vamos a tener que invertir un poco más. De hecho, algunas compañías tienen bandas salariales diferenciadas para el talento digital”, detalló.

informe Tendencias Globales de Talento 2025, desarrollado por Mercer

¿Un problema de personas?

El director general de Mercer Perú manifestó que en los últimos dos años se habla del futuro del trabajo, de la inteligencia artificial y de cómo esto puede impactar y afectar los cargos existentes.

“¿Pero cuál es el verdadero reto y la pregunta es por qué? Cuando hablamos de tecnología, de inteligencia artificial, realmente no hablamos de la herramienta tecnológica; es un problema de personas. De nada nos sirve adoptar una tecnología, cualquiera que sea, si nuestra capacidad organizacional, es decir, nuestra gente, no está preparada para ese proceso, no tiene los conocimientos básicos y no tiene las facilidades para interconectar lo que está haciendo con esa herramienta y con sus otros procesos”, señaló.

En consecuencia, agregó Cuervo, las compañías están empezando a revisar primero todo el tema del cambio digital, pero desde una perspectiva de mejorar las habilidades de liderazgo en dos sentidos: primero, que el líder sepa gestionar personas con natividad digital, pero que él también entienda para qué es importante y cómo puede ayudar en la productividad. El segundo es asegurar que toda la organización pueda gestionar y tenga los conocimientos básicos de tecnología.

informe Tendencias Globales de Talento 2025, desarrollado por Mercer

Indicó que, si se observa el número de startups digitales, estas se encuentran principalmente en Argentina, Brasil, Colombia y eventualmente México.

“¿Qué es lo que pasa? Hay un problema de educación, sin duda alguna, pero también hay un problema con el ecosistema digital. ¿A qué me refiero con el ecosistema? A que la empresa, como empleador, pueda facilitar espacios de colaboración e innovación donde se explore y donde la innovación pueda darse de manera particular”, apuntó.

Para ello, el ejecutivo instó a mirar las ciudades donde el tema de la tecnología es efectivo. Por ejemplo, en el caso de Singapur, hay una asociación público-privada entre la comunidad empresarial, que revisa qué es lo que necesita para ser más productiva, más rentable, mucho más eficiente y exitosa desde el punto de vista del negocio, trasladando esas necesidades a una forma de educar diferente en el sector educativo.

“Trabajan de manera conjunta el gobierno, las instituciones técnicas y las empresas, lo que permite capacitar a todo el mundo en los niveles requeridos. (...) No todos deben ser los más expertos ni científicos de datos; algunos deberían ser técnicos, otros analistas, otros estrategas de la tecnología y, finalmente, tener un ecosistema de un círculo bastante beneficioso”, expresó.

¿Qué se está haciendo en el Perú? Cuervo indicó que, ante la deslegitimación de las instituciones, lo que está haciendo el sector empresarial es trabajar de manera particular. “Trae talento, gestiona el mercado de talento en donde se prestan personas con habilidades específicas, incluso con la competencia para desarrollar habilidades básicas que permitan mejorar la competitividad y también el mercado”, acotó.

El Dato:

El estudio está basado en una encuesta realizada a 1,892 líderes empresariales a nivel mundial, de los cuales 331 corresponden a América Latina y el Caribe, incluyendo Perú.