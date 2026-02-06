¿Sabes en qué casos puedes cambiar de condición laboral y pasar a ser un trabajador permanente? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) desarrolla cuatro supuestos, donde los trabajadores contratados a plazo fijo podrían establecerse como indeterminados, dentro de una empresa privada.

El primer supuesto se da cuando el trabajador sigue prestando servicios, a pesar que ya culminó la obra o el servicio por el que fue contratado. Por ejemplo, un profesional contratado por tres meses para implementar un sistema informático determinado, que continúa laborando con normalidad aun después de haber concluido dicho encargo y vencido el plazo del contrato.

Otro caso es cuando el trabajador ha sido contratado para sustituir al trabajador de planta. Imaginemos que el trabajador titular se encuentra de licencia sin goce de haber y, vencido el plazo de dicha licencia, no se reincorpora, pero el trabajador suplente continúa prestando servicios, es ahí cuando el contrato se desnaturaliza y pasa a ser a plazo indeterminado.

El tercer caso ocurre cuando se ha superado el límite máximo permitido por ley o las prórrogas de los contratos y el trabajador sigue laborando. Por ejemplo, un trabajador contratado bajo la modalidad de incremento de actividades, cuyo contrato es prorrogado de manera sucesiva por un periodo que excede el límite máximo de 3 años establecido por la ley y que continúa prestando servicios de forma ininterrumpida en la empresa.

El cuarto supuesto ocurre cuando se demuestra que el empleador simuló una necesidad temporal para contratar a plazo fijo, cuando en realidad el trabajador realizaba labores de carácter ordinario, permanente y continuo. En ese caso, como consecuencia legal, el vínculo laboral se convierte automáticamente en uno a plazo indeterminado, desde el inicio de la simulación.

Multas

La escala de multas fluctúa desde los 1,265 soles a los 288,915 soles, dependiendo del tipo de empresa y de la cantidad de trabajadores afectados, de acuerdo al reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.

La Sunafil recuerda que son infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, cualquiera que sea la denominación de los contratos, su desnaturalización, su uso fraudulento, y su uso para violar el principio de no discriminación.