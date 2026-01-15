Enero comenzó y a muchos les provoca almorzar fuera de casa o ir a comer helados. Las reuniones sociales y los reencuentros continúan y los restaurantes se abarrotan. Para quienes trabajan en las heladerías, pollerías, restaurantes de comida criolla o rápida, aumenta su carga laboral, señaló la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Por ello, la entidad calificó de indispensable que los trabajadores puedan laborar en ambientes seguros y sin sufrir ningún tipo de accidente de trabajo.

Refirió que en el 2025, se realizaron 88 inspecciones sobre accidentes de trabajo, en el sector Hoteles y Restaurantes, donde hubo cinco accidentes mortales. Es decir, hubo trabajadores que fallecieron mientras estuvieron desarrollando sus funciones.

El papel de los empleadores

Subrayó que los empleadores tienen un rol fundamental, ya que son ellos quienes deben formar, informar y capacitar a sus trabajadores en las tareas, los procedimientos y el reconocimiento de los riesgos en cada uno de los puestos de trabajo.

La Sunafil recordó, además, la importancia de reducir la exposición a riesgos eléctricos. Por ello, deben alejar los cables y conexiones eléctricas de las zonas de trabajo, así como comprobar su estado, al igual que el de la maquinaria a utilizar. También, hay que tomar en cuenta desconectar los equipos antes de limpiarlos o cambiar algún componente, para evitar sufrir alguna descarga eléctrica.

Además, hay riesgo de sufrir accidentes en los almacenes de los restaurantes. En tal sentido, recomendó fijar armarios o estanterías al suelo o a la pared, para mejorar su estabilidad y evitar desplomes; situar las cargas más pesadas y con mayores dimensiones en la parte inferior del almacén y evitar que el apilamiento de la mercadería esté a excesiva altura, para que no se caiga y pueda ocasionar un accidente de trabajo.

La Sunafil enfatizó en la necesidad de planificar y organizar al interior del restaurante, y considerar la rotación de los puestos, establecer periodos de descanso y durante largas jornadas, así como alternar las posiciones de pie, sentado o andando.

Agregó que continuará brindando información de los diferentes sectores económicos, para evitar accidentes o incidentes entre los trabajadores.