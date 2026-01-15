Enero comenzó y a muchos les provoca almorzar fuera de casa o ir a comer helados. Las reuniones sociales y los reencuentros continúan y los restaurantes se abarrotan. Para quienes trabajan en las heladerías, pollerías, restaurantes de comida criolla o rápida, aumenta su carga laboral, señaló la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
Por ello, la entidad calificó de indispensable que los trabajadores puedan laborar en ambientes seguros y sin sufrir ningún tipo de accidente de trabajo.
Refirió que en el 2025, se realizaron 88 inspecciones sobre accidentes de trabajo, en el sector Hoteles y Restaurantes, donde hubo cinco accidentes mortales. Es decir, hubo trabajadores que fallecieron mientras estuvieron desarrollando sus funciones.
LEA TAMBIÉN: Cuando los retos laborales y personales llegan al mismo tiempo, ¿qué hacer?
El papel de los empleadores
Subrayó que los empleadores tienen un rol fundamental, ya que son ellos quienes deben formar, informar y capacitar a sus trabajadores en las tareas, los procedimientos y el reconocimiento de los riesgos en cada uno de los puestos de trabajo.
La Sunafil recordó, además, la importancia de reducir la exposición a riesgos eléctricos. Por ello, deben alejar los cables y conexiones eléctricas de las zonas de trabajo, así como comprobar su estado, al igual que el de la maquinaria a utilizar. También, hay que tomar en cuenta desconectar los equipos antes de limpiarlos o cambiar algún componente, para evitar sufrir alguna descarga eléctrica.
Además, hay riesgo de sufrir accidentes en los almacenes de los restaurantes. En tal sentido, recomendó fijar armarios o estanterías al suelo o a la pared, para mejorar su estabilidad y evitar desplomes; situar las cargas más pesadas y con mayores dimensiones en la parte inferior del almacén y evitar que el apilamiento de la mercadería esté a excesiva altura, para que no se caiga y pueda ocasionar un accidente de trabajo.
La Sunafil enfatizó en la necesidad de planificar y organizar al interior del restaurante, y considerar la rotación de los puestos, establecer periodos de descanso y durante largas jornadas, así como alternar las posiciones de pie, sentado o andando.
Agregó que continuará brindando información de los diferentes sectores económicos, para evitar accidentes o incidentes entre los trabajadores.