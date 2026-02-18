La pandemia y el burnout aceleraron el cambio, llevando a los trabajadores a priorizar bienestar y calidad de vida. El primer año laboral es crítico, especialmente para Gen Z, donde cae más rápido la satisfacción laboral, según Buk. Foto: referencial / iStock
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

Más allá del sueldo, para elegir un empleo o continuar dentro de la planilla de una organización, el talento ahora prioriza el salario emocional. De acuerdo con especialistas en recursos humanos, la pandemia del Covid-19 y el estrés laboral —denominado burnout— impulsaron este cambio que ahora obliga a las empresa a repensar los beneficios que ofrecen. ¿Qué sectores y profesionales son los que ponen esta retribución por delante, y con qué beneficios no monetarios la valoran?

