El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publicó hoy los resultados de su Encuesta de Expectativas Empresariales con datos al mes de enero.

De acuerdo a lo informado por el banco, la principal conclusión gira en torno al retroceso del apetito de contratación de personal en el corto plazo, lo que abarca las elecciones generales de Perú 2026.

En líneas generales, 16 de 18 indicadores se ubicaron en el tramo optimista (más de 50 puntos), aunque aquellos referidos a la situación actual disminuyeron en su mayoría, lo que refleja un deterioro en la confianza empresarial.

Según la encuesta del BCRP, la expectativa de contratación de personal a 3 meses, que abarca todo el verano y el mes de la primera vuelta electoral (12 de abril), fue el único indicador de este tipo que retrocedió en enero. Pasó de registrar 53.5 a 52.9 puntos en dicho mes.

Esto contrasta con el comportamiento de otras variables, como por ejemplo, la expectativa del sector a 3 meses, que creció positivamente pasando de 56.7 a 58.9 puntos, el avance más alto entre todos los factores analizados por el BCRP.

La expectativa de inversión de las empresas a 3 meses también creció (de 57.6 a 58.2). Vale acotar que, en el caso del panorama a 12 meses, el apetito por contratación de personal sí avanzó positivamente: pasó de 61.1 a 62.9 puntos.

En el caso de los indicadores de situación actual disminuyeron casi todos excepto dos: los de situación del negocio (de 58 a 58.6) y de demanda (de 50 a 50.2).