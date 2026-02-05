Durante su participación en el foro “Radiografía de la primera vuelta de las Elecciones 2026” organizado por el Grupo El Comercio y América Multimedia, el presidente del BCRP desestimó las preocupaciones sobre el impacto que tendría su eventual salida de la institución, recordando que han ocurrido casos similares en otros países de la región .

El titular del BCRP recordó el caso de Argentina en 2001 con el exministro de Economía, Domingo Cavallo. En ese país, a pesar de una reacción inicial de los mercados, la situación se estabilizó rápidamente tras el nombramiento de un sucesor.

“No [veo un factor de riesgo]. Veo algunos casos en otros países. En Argentina pasó una situación parecida con Domingo Cavallo, [quien era] sumamente popular. Con su salida del Gobierno, se cayeron las bolsas, pero en dos horas nombraron a otro y no pasó nada. Uno no se cree más importante”, comentó.

Julio Velarde se presentó en el foro “Radiografía de la primera vuelta de las Elecciones 2026” organizado por el Grupo El Comercio. (Foto: Guadalupe Gamboa)

En cuanto a la posibilidad de asumir un nuevo periodo al frente de la entidad monetaria, Velarde aclaró que no es una decisión que le corresponda tomar de forma unilateral.

El funcionario explicó que su continuidad está sujeta a la voluntad del Poder Ejecutivo, reiterando que “depende del presidente” que será elegido en las próximas elecciones generales 2026.

Además, Velarde destacó que, a pesar de la inestabilidad política y la alta rotación de presidentes y ministros que ha enfrentado el Perú en la última década, el país ha logrado mantener positivos sus indicadores macroeconómicos.