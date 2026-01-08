El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantener la tasa de interés de referencia en 4.25% en enero, ¿en qué fundamenta su decisión?

Durante el 2025, el instituto emisor efectuó tres recortes a la tasa clave, en enero, mayo y septiembre, de 25 puntos básicos en cada oportunidad.

El BCRP indica que en diciembre la tasa mensual de inflación fue de 0.24%, mientras que la tasa de inflación sin alimentos y energía fue de 0.45%.

En tanto, la tasa de inflación acumulada en los últimos doce meses aumentó de 1.4% en noviembre a 1.5% en diciembre. La tasa de inflación sin alimentos y energía a doce meses permaneció en 1.8%, cerca al centro del rango meta, señala el BCRP.

El instituto emisor proyecta que la inflación interanual se aproxime al centro del rango meta en los próximos meses. Asimismo, estima que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá alrededor de 2% en el horizonte de proyección.

“La actividad económica se mantiene alrededor de su nivel potencial, y los indicadores adelantados a diciembre continúan mostrando un buen desempeño. Asimismo, casi todos los indicadores de situación actual y de expectativas se mantuvieron en el tramo optimista”, destaca el banco central.

La actividad económica se mantiene alrededor de su nivel potencial. (Foto: GEC)

Además, asegura que las perspectivas de la actividad económica mundial apuntan hacia un crecimiento moderado, algo menor al estimado para el año 2025.