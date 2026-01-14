Estados Unidos restringirá indefinidamente el trámite de visas de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, en lo que es la política antimigratoria más grande del presidente Donald Trump. Esta medida enciende las alertas en América Latina, mas no afecta al Perú, ya que nuestro país quedó fuera de la lista negra publicada por Washington.
El internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay explica a Gestión que este veto al visado de inmigrantes no replica a las visas de turismo, estudio u otras de carácter temporal, y se enfoca únicamente a aquellos ciudadanos que buscan establecerse de manera permanente en Estados Unidos.
Es decir, los viajes por turismo no se verán afectados con este candado migratorio de la administración Trump, lo cual despertó dudas considerando la cercanía del Mundial de Fútbol 2026.
El medio FoxNews tuvo acceso al decreto que autoriza el bloqueo de trámites de visa de inmigrante, el cual se aplicará desde el 21 de enero. Los países afectados son:
América Latina y el Caribe
- Antigua y Barbuda
- Bahamas
- Barbados
- Belice
- Brasil
- Colombia
- Cuba
- Dominica
- Granada
- Guatemala
- Haití
- Jamaica
- Nicaragua
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Uruguay
África
- Argelia
- Camerún
- Cabo Verde
- Costa de Marfil
- República Democrática del Congo
- República del Congo
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Liberia
- Libia
- Marruecos
- Nigeria
- Ruanda
- Senegal
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudán
- Sudán del Sur
- Tanzania
- Togo
- Uganda
Medio Oriente
- Irán
- Irak
- Jordania
- Kuwait
- Líbano
- Siria
- Yemen
Asia y Asia Central
- Afganistán
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bangladesh
- Bután
- Birmania (Myanmar)
- Camboya
- Georgia
- Kazajstán
- Kirguistán
- Laos
- Mongolia
- Nepal
- Pakistán
- Tailandia
- Uzbekistán
Europa
- Albania
- Bielorrusia
- Bosnia y Herzegovina
- Kosovo
- Macedonia del Norte
- Moldavia
- Montenegro
- Rusia
Oceanía
- Fiyi
Brasil, Colombia y Uruguay en la lista negra, ¿incide que tengan gobiernos de izquierda?
Rodríguez Mackay comenta que la decisión de Donald Trump responde más a un cálculo estratégico que a una lógica migratoria.
“Busca generar presión política y un impacto psicológico sobre determinados países que han mostrado posiciones divergentes frente a los intereses de Estados Unidos”, señala.
Que Brasil, Colombia y Uruguay estén vetados responde a sus gobiernos de izquierda y altercados públicos —resume el también excanciller—, como ha sucedido entre Donald Trump y Gustavo Petro, o las tensiones protocolares con Lula da Silva.
Perú no ingresa a este bombo porque Estados Unidos ha mostrado recientemente su interés en afianzar su vínculo estratégico-comercial. Chile ni Argentina —prosigue el académico— tampoco corrieron esta suerte por su tinte similar a Trump.
“El Perú mantiene una relación estratégica con Estados Unidos. Incluso se ha evaluado recientemente su consideración como aliado principal no miembro de la OTAN. Ese nivel de cooperación reduce significativamente el riesgo de medidas restrictivas de esta naturaleza”, apunta.
Ante el panorama electoral y la cargada sobreoferta de candidatos, Rodríguez Mackay descarta que un eventual gobierno de izquierda coloque al Perú en una posición de riesgo, dado que incluso durante el periodo de Pedro Castillo no hubo alarmas sobre un posible deterioro del vínculo con Washington.
¿A qué se debe el bloqueo de visados aplicado por Trump?
Según el Departamento de Estado, la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante busca evitar que los extranjeros “se beneficien de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables”.
Dicha congelación se mantendrá hasta que la administración de Donald Trump pueda garantizar que los nuevos inmigrantes “no se enriquezcan” con las bondades económicas del gigante norteamericano.