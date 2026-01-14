Estados Unidos restringirá indefinidamente el trámite de visas de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, en lo que es la política antimigratoria más grande del presidente Donald Trump. Esta medida enciende las alertas en América Latina, mas no afecta al Perú, ya que nuestro país quedó fuera de la lista negra publicada por Washington.

El internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay explica a Gestión que este veto al visado de inmigrantes no replica a las visas de turismo, estudio u otras de carácter temporal, y se enfoca únicamente a aquellos ciudadanos que buscan establecerse de manera permanente en Estados Unidos.

Es decir, los viajes por turismo no se verán afectados con este candado migratorio de la administración Trump, lo cual despertó dudas considerando la cercanía del Mundial de Fútbol 2026.

LEA TAMBIÉN: Venezuela excarcela a periodistas y a estadounidenses bajo presiones de Trump

El medio FoxNews tuvo acceso al decreto que autoriza el bloqueo de trámites de visa de inmigrante, el cual se aplicará desde el 21 de enero. Los países afectados son:

América Latina y el Caribe

Antigua y Barbuda

Bahamas

Barbados

Belice

Brasil

Colombia

Cuba

Dominica

Granada

Guatemala

Haití

Jamaica

Nicaragua

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Uruguay

África

Argelia

Camerún

Cabo Verde

Costa de Marfil

República Democrática del Congo

República del Congo

Egipto

Eritrea

Etiopía

Gambia

Ghana

Guinea

Liberia

Libia

Marruecos

Nigeria

Ruanda

Senegal

Sierra Leona

Somalia

Sudán

Sudán del Sur

Tanzania

Togo

Uganda

La FIFA entregó la organización del Mundial 2026 a Estados Unidos, Canadá y México. Veto a trámites de visado no impactaría a los turistas que buscan viajar por la fiesta del fútbol. Foto: EFE

Medio Oriente

Irán

Irak

Jordania

Kuwait

Líbano

Siria

Yemen

Asia y Asia Central

Afganistán

Armenia

Azerbaiyán

Bangladesh

Bután

Birmania (Myanmar)

Camboya

Georgia

Kazajstán

Kirguistán

Laos

Mongolia

Nepal

Pakistán

Tailandia

Uzbekistán

Europa

Albania

Bielorrusia

Bosnia y Herzegovina

Kosovo

Macedonia del Norte

Moldavia

Montenegro

Rusia

Oceanía

Fiyi

Brasil, Colombia y Uruguay en la lista negra, ¿incide que tengan gobiernos de izquierda?

Rodríguez Mackay comenta que la decisión de Donald Trump responde más a un cálculo estratégico que a una lógica migratoria.

“Busca generar presión política y un impacto psicológico sobre determinados países que han mostrado posiciones divergentes frente a los intereses de Estados Unidos”, señala.

Que Brasil, Colombia y Uruguay estén vetados responde a sus gobiernos de izquierda y altercados públicos —resume el también excanciller—, como ha sucedido entre Donald Trump y Gustavo Petro, o las tensiones protocolares con Lula da Silva.

Perú no ingresa a este bombo porque Estados Unidos ha mostrado recientemente su interés en afianzar su vínculo estratégico-comercial. Chile ni Argentina —prosigue el académico— tampoco corrieron esta suerte por su tinte similar a Trump.

“El Perú mantiene una relación estratégica con Estados Unidos. Incluso se ha evaluado recientemente su consideración como aliado principal no miembro de la OTAN. Ese nivel de cooperación reduce significativamente el riesgo de medidas restrictivas de esta naturaleza”, apunta.

Ante el panorama electoral y la cargada sobreoferta de candidatos, Rodríguez Mackay descarta que un eventual gobierno de izquierda coloque al Perú en una posición de riesgo, dado que incluso durante el periodo de Pedro Castillo no hubo alarmas sobre un posible deterioro del vínculo con Washington.

Marco Rubio y el canciller Hugo de Zela. Se espera una pronta visita del hombre de confianza de Donald Trump al Perú. Foto: X / SecRubio

¿A qué se debe el bloqueo de visados aplicado por Trump?

Según el Departamento de Estado, la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante busca evitar que los extranjeros “se beneficien de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables”.

Dicha congelación se mantendrá hasta que la administración de Donald Trump pueda garantizar que los nuevos inmigrantes “no se enriquezcan” con las bondades económicas del gigante norteamericano.