En un contexto de presión geopolítica y señales al mercado laboral estadounidense, el Perú aparece como una excepción en la región. Foto: elaborada con IA de Gemini /
En un contexto de presión geopolítica y señales al mercado laboral estadounidense, el Perú aparece como una excepción en la región. Foto: elaborada con IA de Gemini /
Únete a nuestro canal
Newsletter internacional
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

, en lo que es la política antimigratoria más grande del presidente Donald Trump. Esta medida enciende las alertas en América Latina, mas no afecta al Perú, ya que nuestro país quedó fuera de la lista negra publicada por Washington.

El internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay explica a Gestión que , y se enfoca únicamente a aquellos ciudadanos que buscan establecerse de manera permanente en Estados Unidos.

Es decir, los viajes por turismo no se verán afectados con este candado migratorio de la administración Trump, lo cual despertó dudas considerando

LEA TAMBIÉN: Venezuela excarcela a periodistas y a estadounidenses bajo presiones de Trump

El medio FoxNews tuvo acceso al decreto que autoriza el bloqueo de trámites de visa de inmigrante, el cual se aplicará desde el 21 de enero. Los países afectados son:

América Latina y el Caribe

  • Antigua y Barbuda
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belice
  • Brasil
  • Colombia
  • Cuba
  • Dominica
  • Granada
  • Guatemala
  • Haití
  • Jamaica
  • Nicaragua
  • San Cristóbal y Nieves
  • Santa Lucía
  • San Vicente y las Granadinas
  • Uruguay

África

  • Argelia
  • Camerún
  • Cabo Verde
  • Costa de Marfil
  • República Democrática del Congo
  • República del Congo
  • Egipto
  • Eritrea
  • Etiopía
  • Gambia
  • Ghana
  • Guinea
  • Liberia
  • Libia
  • Marruecos
  • Nigeria
  • Ruanda
  • Senegal
  • Sierra Leona
  • Somalia
  • Sudán
  • Sudán del Sur
  • Tanzania
  • Togo
  • Uganda
La FIFA entregó la organización del Mundial 2026 a Estados Unidos, Canadá y México. Veto a trámites de visado no impactaría a los turistas que buscan viajar por la fiesta del fútbol. Foto: EFE
La FIFA entregó la organización del Mundial 2026 a Estados Unidos, Canadá y México. Veto a trámites de visado no impactaría a los turistas que buscan viajar por la fiesta del fútbol. Foto: EFE

Medio Oriente

  • Irán
  • Irak
  • Jordania
  • Kuwait
  • Líbano
  • Siria
  • Yemen

Asia y Asia Central

  • Afganistán
  • Armenia
  • Azerbaiyán
  • Bangladesh
  • Bután
  • Birmania (Myanmar)
  • Camboya
  • Georgia
  • Kazajstán
  • Kirguistán
  • Laos
  • Mongolia
  • Nepal
  • Pakistán
  • Tailandia
  • Uzbekistán

Europa

  • Albania
  • Bielorrusia
  • Bosnia y Herzegovina
  • Kosovo
  • Macedonia del Norte
  • Moldavia
  • Montenegro
  • Rusia

Oceanía

  • Fiyi

Brasil, Colombia y Uruguay en la lista negra, ¿incide que tengan gobiernos de izquierda?

Rodríguez Mackay comenta que la decisión de Donald Trump .

Busca generar presión política y un impacto psicológico sobre determinados países que han mostrado posiciones divergentes frente a los intereses de Estados Unidos”, señala.

y altercados públicos —resume el también excanciller—, como ha sucedido entre Donald Trump y Gustavo Petro, o las tensiones protocolares con Lula da Silva.

Perú no ingresa a este bombo porque Estados Unidos ha mostrado recientemente su interés en afianzar su vínculo estratégico-comercial. Chile ni Argentina —prosigue el académico— tampoco corrieron esta suerte por su tinte similar a Trump.

LEA TAMBIÉN: Chile busca aumentar su producción de cobre en dos dígitos con Kast, ¿afectará los precios?

“El Perú mantiene una relación estratégica con Estados Unidos. . Ese nivel de cooperación reduce significativamente el riesgo de medidas restrictivas de esta naturaleza”, apunta.

Ante el panorama electoral y la cargada sobreoferta de candidatos, Rodríguez Mackay descarta que un eventual gobierno de izquierda coloque al Perú en una posición de riesgo, dado que incluso durante el periodo de Pedro Castillo no hubo alarmas sobre un posible deterioro del vínculo con Washington.

Marco Rubio y el canciller Hugo de Zela. Se espera una pronta visita del hombre de confianza de Donald Trump al Perú. Foto: X / SecRubio
Marco Rubio y el canciller Hugo de Zela. Se espera una pronta visita del hombre de confianza de Donald Trump al Perú. Foto: X / SecRubio

¿A qué se debe el bloqueo de visados aplicado por Trump?

Según el Departamento de Estado, la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante busca evitar que los extranjeros “se beneficien de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables”.

Dicha congelación se mantendrá hasta que la administración de Donald Trump pueda garantizar que los nuevos inmigrantes “no se enriquezcan” con las bondades económicas del gigante norteamericano.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.

TE PUEDE INTERESAR

Irán advierte de que si Trump ataca el país, bombardeará las bases de EE.UU. en la región
El imprudente ataque de Trump contra la Reserva Federal
Donald Trump protagoniza altercado durante visita a fábrica de Ford
Trump afirma que Estados Unidos “no necesita” productos fabricados en México ni en Canadá

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.