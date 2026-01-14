Irán. (Foto: EFE)
Agencia EFE
El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, advirtió este miércoles que su país

«Irán atacará bases estadounidenses si es atacado», dijo el responsable de Defensa, de acuerdo con la agencia local Mehr.

El militar aseguró que «todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EEUU en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos».

precisó el militar.

El precedente del año pasado

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado en varias ocasiones al régimen iraní con lanzar un ataque contra el país para defender a los miles de manifestantes que salen a las calles desde hace dos semanas en protestas por toda la república islámica en las que han muerto centenares de civiles.

Trump atacó el pasado mes de junio instalaciones nucleares en Irán en una ofensiva que, según los iraníes, mató a más de 1,000 personas, la mayoría de ellos civiles, una acción que Teherán contestó con un ataque sobre una base de EE.UU. en la vecina Catar, sin muchas consecuencias.

Funeral de los agentes de seguridad muertos en las protestas

En medio de la escalada de tensión, Irán celebra este miércoles los funerales por los más de cien miembros de las fuerzas de seguridad que según el régimen han muerto durante las protestas.

Los cuerpos serán trasladados en una procesión desde la Universidad de Teherán hasta el cementerio de la capital persa, informó la agencia Mehr.

Este medio oficial llamó a la participación masiva de los ciudadanos en un nuevo intento de proyectar unidad ante las mayores protestas celebradas en el país en años y de las que el Gobierno iraní culpa a Estados Unidos e Israel.

