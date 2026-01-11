La represión a las protestas a nivel nacional en Irán ha dejado al menos 538 muertos, según activistas de derechos humanos, en un contexto de creciente tensión internacional luego de que el presidente del parlamento iraní advirtiera que Israel y las fuerzas de Estados Unidos en la región serán considerados “objetivos legítimos” si Washington decide atacar a la República Islámica.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, informó que más de 10.600 personas han sido detenidas durante las dos semanas de protestas.

De los fallecidos, 490 serían manifestantes y 48 miembros de las fuerzas de seguridad. El gobierno iraní no ha publicado cifras oficiales de víctimas, y la Associated Press señaló que no ha podido verificar de manera independiente los datos debido al apagón de internet y al bloqueo de llamadas internacionales en el país.

Apagón informativo y temor a una represión mayor

La interrupción de las comunicaciones ha dificultado evaluar desde el exterior el alcance real de las manifestaciones.

Activistas advierten que el apagón informativo podría envalentonar a los sectores más duros del aparato de seguridad para intensificar la represión.

Pese a ello, manifestantes volvieron a congregarse en Teherán y en la segunda ciudad más grande del país el domingo por la mañana.

Videos difundidos desde Irán, aparentemente mediante conexiones satelitales, mostraron concentraciones dispersas y de corta duración, con una fuerte presencia de fuerzas de seguridad y vigilancia mediante drones, según reportes de activistas.

Advertencias desde Washington

El presidente estadounidense Donald Trump expresó su apoyo a los manifestantes, señalando en redes sociales que “Irán está mirando a la Libertad, quizás como nunca antes”, y que Estados Unidos está “listo para ayudar”.

Personas familiarizadas con las discusiones internas en la Casa Blanca indicaron que Trump y su equipo de seguridad nacional han evaluado una amplia gama de posibles respuestas frente a Irán, incluidas opciones de ciberataques y ataques directos, ya sea por parte de Estados Unidos o de Israel. La Casa Blanca no ha confirmado que se haya tomado una decisión.

Comerciantes y comerciantes iraníes protestan contra las condiciones económicas, mientras la policía antidisturbios lanza gases lacrimógenos en Teherán, Irán, el 29 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/STRINGER

Amenaza desde el parlamento iraní

La advertencia directa contra Estados Unidos e Israel fue formulada durante una sesión transmitida en vivo del parlamento iraní por su presidente, Mohammad Bagher Qalibaf, una figura del ala dura que ha sido candidato presidencial en el pasado.

“En caso de un ataque a Irán, tanto el territorio ocupado como todos los centros militares, bases y barcos estadounidenses en la región serán nuestros objetivos legítimos”, afirmó Qalibaf.

Agregó que Irán no se limitaría a reaccionar después de un ataque y que actuararía ante cualquier “signo objetivo de una amenaza”.

Tras sus declaraciones, legisladores se congregaron frente a la asamblea coreando consignas de “¡Muerte a Estados Unidos!”.

Cualquier decisión de ir a la guerra recaería en el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años.

Escenario regional bajo observación

El ejército estadounidense señaló que en Oriente Medio está “posicionado con fuerzas que abarcan toda la gama de capacidades de combate” para defender a su personal, aliados e intereses.

En junio, Irán atacó a fuerzas estadounidenses en la base aérea de Al Udeid, en Qatar, mientras que la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos permanece desplegada en Baréin.

Israel, por su parte, afirmó que sigue “de cerca” la evolución de la situación entre Washington y Teherán.

El primer ministro Benjamin Netanyahu expresó su condena a la muerte de civiles y destacó lo que calificó como el “heroísmo” de los ciudadanos iraníes.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, inicialmente por el colapso del rial iraní, y luego derivaron en consignas que desafían directamente al sistema político del país, en medio de una economía presionada por sanciones internacionales.