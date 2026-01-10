Repsol reiteró ante el Gobierno de Estados Unidos su disposición a ampliar inversiones y elevar su producción de crudo en Venezuela en un eventual nuevo escenario político. Foto: EFE/ Sergio Pérez.
Repsol reiteró ante el Gobierno de Estados Unidos su disposición a ampliar inversiones y elevar su producción de crudo en Venezuela en un eventual nuevo escenario político. Foto: EFE/ Sergio Pérez.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, trasladó este viernes al , que la compañía está dispuesta a “invertir con fuerza en Venezuela” y a multiplicar por tres su producción de petróleo en el país caribeño, hasta alcanzar cerca de 135,000 barriles diarios.

Durante una reunión celebrada en la Casa Blanca, en la que participaron Trump, miembros de su Gabinete y representantes de cerca de una veintena de empresas del sector energético, Imaz señaló que Repsol produce actualmente unos 45,000 y que existe margen para ampliar esa cifra de manera significativa en los próximos tres años.

“Estamos listos para invertir más en Venezuela”, afirmó el directivo, al destacar la disposición de la petrolera española para aumentar su presencia en el país sudamericano en un eventual escenario de cambios políticos e institucionales.

LEA TAMBIÉN: EE.UU. no permitirá a sus “competidores” operar en Latam: ¿Qué implica para Perú?

El encuentro tuvo como objetivo analizar el futuro de la exploración y las oportunidades de inversión en Venezuela tras la . En ese contexto, Imaz agradeció al mandatario estadounidense por “abrir la puerta a una Venezuela mejor” y reiteró el compromiso de Repsol con la estabilidad energética.

El ejecutivo también subrayó la relevancia de las operaciones de la compañía en Estados Unidos, donde —según indicó— Repsol ha invertido alrededor de US$ 21,000 millones en los últimos 15 años en proyectos de petróleo y gas en estados como Texas, Pensilvania y Alaska, así como en el denominado “golfo de América”, término utilizado por la actual administración estadounidense para referirse al golfo de México.

El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, participó en una reunión en la Casa Blanca con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y directivos de grandes petroleras para analizar el futuro energético de Venezuela. Foto: EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo
El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, participó en una reunión en la Casa Blanca con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y directivos de grandes petroleras para analizar el futuro energético de Venezuela. Foto: EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo

En relación con Venezuela, Imaz destacó que Repsol opera junto a su socio italiano Eni en la producción de gas natural, actividad que —aseguró— contribuye a garantizar aproximadamente la mitad del suministro eléctrico del país. “Estamos presentes en el terreno, con personal, instalaciones y capacidades técnicas”, sostuvo.

A la reunión asistieron también representantes de compañías como Chevron, Exxon y ConocoPhillips. Medios estadounidenses señalaron, además, la presencia de ejecutivos de Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy y Hilcorp.

LEA TAMBIÉN: Trump ofrece garantías a largo plazo a las petroleras para invertir en Venezuela

Repsol es la empresa ibérica con mayor vinculación económica y estratégica con Venezuela, donde opera desde hace más de tres décadas y posee derechos mineros, aunque buena parte de estos aún no ha sido desarrollada.

Cabe recordar que en mayo pasado el Gobierno de Estados Unidos revocó los permisos que permitían a Repsol exportar crudo y derivados desde Venezuela, una medida que también afectó a la italiana Eni y a la estadounidense Global Oil Terminals, mientras que Chevron mantuvo operaciones limitadas en el país caribeño.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Trump asegura que conversará con María Corina Machado sobre su posible rol en Venezuela
Trump ofrece garantías a largo plazo a las petroleras para invertir en Venezuela
Trump le dice a China y a Rusia que compren “todo el petróleo venezolano que necesiten”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.