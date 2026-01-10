El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, trasladó este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la compañía está dispuesta a “invertir con fuerza en Venezuela” y a multiplicar por tres su producción de petróleo en el país caribeño, hasta alcanzar cerca de 135,000 barriles diarios.

Durante una reunión celebrada en la Casa Blanca, en la que participaron Trump, miembros de su Gabinete y representantes de cerca de una veintena de empresas del sector energético, Imaz señaló que Repsol produce actualmente unos 45,000 barriles diarios en Venezuela y que existe margen para ampliar esa cifra de manera significativa en los próximos tres años .

“Estamos listos para invertir más en Venezuela”, afirmó el directivo, al destacar la disposición de la petrolera española para aumentar su presencia en el país sudamericano en un eventual escenario de cambios políticos e institucionales.

El encuentro tuvo como objetivo analizar el futuro de la exploración y las oportunidades de inversión en Venezuela tras la remoción de Nicolás Maduro. En ese contexto, Imaz agradeció al mandatario estadounidense por “abrir la puerta a una Venezuela mejor” y reiteró el compromiso de Repsol con la estabilidad energética.

El ejecutivo también subrayó la relevancia de las operaciones de la compañía en Estados Unidos, donde —según indicó— Repsol ha invertido alrededor de US$ 21,000 millones en los últimos 15 años en proyectos de petróleo y gas en estados como Texas, Pensilvania y Alaska, así como en el denominado “golfo de América”, término utilizado por la actual administración estadounidense para referirse al golfo de México.

El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, participó en una reunión en la Casa Blanca con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y directivos de grandes petroleras para analizar el futuro energético de Venezuela. Foto: EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo

En relación con Venezuela, Imaz destacó que Repsol opera junto a su socio italiano Eni en la producción de gas natural, actividad que —aseguró— contribuye a garantizar aproximadamente la mitad del suministro eléctrico del país. “Estamos presentes en el terreno, con personal, instalaciones y capacidades técnicas”, sostuvo.

A la reunión asistieron también representantes de compañías como Chevron, Exxon y ConocoPhillips. Medios estadounidenses señalaron, además, la presencia de ejecutivos de Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy y Hilcorp.

LEA TAMBIÉN: Trump ofrece garantías a largo plazo a las petroleras para invertir en Venezuela

Repsol es la empresa ibérica con mayor vinculación económica y estratégica con Venezuela, donde opera desde hace más de tres décadas y posee derechos mineros, aunque buena parte de estos aún no ha sido desarrollada.

Cabe recordar que en mayo pasado el Gobierno de Estados Unidos revocó los permisos que permitían a Repsol exportar crudo y derivados desde Venezuela, una medida que también afectó a la italiana Eni y a la estadounidense Global Oil Terminals, mientras que Chevron mantuvo operaciones limitadas en el país caribeño.

Con información de EFE.