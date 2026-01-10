El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que sostendrá una conversación con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado para analizar la posibilidad de que asuma algún rol en el futuro de Venezuela. El encuentro entre ambos está previsto para la próxima semana en Washington.

“Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto. Tendré que hablar con ella. Creo que es muy amable por su parte querer venir” , declaró Trump al ser consultado por la prensa sobre si su posición respecto al papel de Machado en el escenario político venezolano podría variar, especialmente si ella le entregara su Premio Nobel.

En ese contexto, el mandatario agregó: “No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Premio Nobel que yo, y no quiero presumir, pero nadie más ha resuelto guerras”.

Machado, quien previamente dedicó el Nobel a Trump al recibirlo, señaló este lunes en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News que “ciertamente quiere dárselo y compartirlo con él”. Sin embargo, el Instituto Nobel de Noruega precisó que el Premio Nobel no puede ser transferido a terceros.

“Noruega está muy avergonzada por lo que sucedió. Es decir, están siendo muy criticados”, afirmó el líder republicano.

Donald Trump afirmó que evaluará con María Corina Machado un eventual rol en el futuro político de Venezuela durante una reunión prevista en Washington. Foto: SAUL LOEB / AFP.

La visita de María Corina Machado

Trump insistió en que se siente “muy honrado” por la visita de la opositora venezolana. “Tenemos a una joven que recibió el Premio Nobel de la Paz. Va a venir a presentar sus respetos a nuestro país, en realidad a mí”, sostuvo.

Estas declaraciones contrastan parcialmente con afirmaciones previas del propio Trump, quien había puesto en duda la capacidad de Machado para liderar Venezuela al señalar que “no tiene apoyo o respeto” dentro del país.

Por el momento, Estados Unidos ha dejado de lado a la oposición venezolana y ha optado por respaldar al Gobierno interino de Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada, para conducir una transición política que estaría dirigida desde Washington.

El mandatario estadounidense también aprovechó la ocasión para criticar al expresidente Barack Obama (2009-2007), quien recibió el Premio Nobel de la Paz al inicio de su mandato.

“Obama recibió el Premio Nobel. No tenía ni idea de por qué. Todavía no tiene ni idea. Anda por ahí diciendo: ‘¿por qué recibí un Premio Nobel?’ Lo recibió casi inmediatamente después de asumir el cargo, no hizo nada y fue un mal presidente", cuestionó.

Trump, quien suele afirmar que ha contribuido al fin de ocho conflictos internacionales, consideró finalmente que este reconocimiento debería otorgarse en función del número de guerras resueltas.