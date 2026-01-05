“No tiene el apoyo ni el respeto del país (Venezuela) (...) Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto necesario para ser líder”, dijo Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro, y las expectativas de una eventual llegada de la opositora María Corina Machado al poder, como parte de la ansiada libertad tras décadas de chavismo. Según The Washington Post, que Machado haya aceptado el premio Nobel de la Paz le habría valido perder el respaldo del presidente de Estados Unidos.

Fuentes de la Casa Blanca relataron al Post —recoge EFE— que para Donald Trump es un “pecado imperdonable” que Machado no le haya cedido el Nobel de la Paz que anhelaba el republicano: la política venezolana debió rechazar el galardón.

“Si lo hubiera rechazado y dicho: ‘No puedo aceptarlo porque le pertenece a Donald Trump’, hoy sería la presidenta de Venezuela” , indicó una de las personas que optó por el anonimato.

Las palabras de Donald Trump tomaron por sorpresa a aliados y colegas de María Corina Machado —según un allegado al equipo de la opositora—. Los hechos son concretos: hoy juramentó Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, mientras que Estados Unidos “administra” el país y prioriza la explotación petrolera.

Fuentes de la Casa Blanca relataron al Washington Post que pese a dedicatoria de Machado a Trump tras ganar el Nobel de la Paz, ella debió cedérselo. Foto: Joe Raedle/Getty Images

Trump advirtió a Delcy Rodríguez que si no actúa como ellos quieren, podría enfrentar “un destino peor que el de Nicolás Maduro”, dado que están listos para una segunda ola de ataques.

María Corina Machado reitera agradecimiento a Trump

A través de X, Machado reiteró que los venezolanos están agradecidos con el presidente Donald Trump, y adelantó que serán el principal aliado de Estados Unidos en seguridad, energía, democracia y derechos humanos.

“La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa“, apuntó.

El internacionalista Francisco Belaúnde recordó que María Corina Machado ha agradecido públicamente a Donald Trump, pero consciente de que le han quitado su apoyo.

“Le dijo gracias por sacar a Nicolás Maduro, pero vemos que se mantiene la cúpula (chavista). Donald Trump ha hablado más del petróleo que de la democracia”, concluyó.

Con información de EFE y The Washington Post