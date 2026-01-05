El peso cayó casi un 2% en la apertura, mientras que los bonos colombianos en dólares descendían cerca de 1 centavo a lo largo de la curva, liderando las pérdidas en los mercados emergentes.

Durante el fin de semana, Trump calificó a Petro como “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína” y venderla a Estados Unidos. “No va a estar haciendo eso por mucho tiempo, déjenme decirles”, afirmó Trump a la prensa el domingo por la noche a bordo del Air Force One.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, el secretario de Comercio, Howard Lutnick (izq.), y el senador estadounidense Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur) (centro), hablan con los medios a bordo del Air Force One rumbo a Washington, D.C., el 4 de enero de 2026. Trump regresa a la Casa Blanca tras ordenar a las fuerzas del orden estadounidenses la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa. (Foto de Joe Raedle/Getty Images)

Los comentarios se produjeron después de que el mandatario le advirtió a Petro que “tenga cuidado” apenas horas después de que EE.UU. capturara al hombre fuerte de Venezuela, Nicolás Maduro. Petro, junto con otros líderes de izquierda, denunció la operación estadounidense y dijo que rechazaba “la agresión contra la soberanía de Venezuela y de América Latina”.

El presidente colombiano se mantuvo desafiante y calificó las amenazas de Trump como “ilegítimas” en una publicación en redes sociales. Petro está bajo sanciones de EE.UU. desde octubre por presuntamente facilitar el narcotráfico, acusaciones que volvió a rechazar, al tiempo que afirmó que cualquier intento de arrestarlo “desataría el jaguar popular” del pueblo colombiano.

Los activos colombianos ya venían bajo presión desde que Petro anunció el mes pasado un aumento del salario mínimo del 23%, lo que avivó temores de inflación y tensiones presupuestarias para el país. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino , dijo el viernes que el gobierno evalúa medidas como controles de precios.

Los administradores de fondos también están cada vez más preocupados de que las elecciones presidenciales de este año den paso a otro gobierno de izquierda en el país sudamericano. Petro no puede postularse a la reelección, pero una encuesta publicada a fines de diciembre mostró que su aliado, el senador Iván Cepeda, obtendría el 30.7% de los votos si la elección se realizara cuando se relevó el sondeo.