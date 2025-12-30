Las tasas swap de Colombia se dispararon el martes después de que el presidente Gustavo Petro anunciara un aumento del 23% en el salario mínimo, avivando apuestas de que el banco central deberá subir las tasas de interés para combatir su impacto en la inflación.

Los swaps de tasas de interés de corto plazo —un indicador del sentimiento de los inversores sobre la política monetaria— subieron hasta 69 puntos básicos y alcanzaron sus niveles más altos desde marzo de 2023, mientras los mercados asimilaban el anuncio que Petro realizó el lunes por la noche.

El consenso apunta a que la decisión desencadenará un endurecimiento significativo de la política monetaria el próximo año. Credicorp Capital espera que el Banco de la República eleve los costos de financiamiento al 11%, del 9.25% actual, mientras que Goldman Sachs estima una tasa de 10.75% para fin de año. XP Investments señaló que ahora “parece plausible” un aumento de 200 puntos básicos o más.

El aumento salarial, revelado en momentos en que la coalición de Petro se prepara para las elecciones de 2026, ayudará a alinear el salario mínimo con un llamado “salario vital mínimo” y permitirá que las familias puedan costear una canasta básica de bienes, dijo el presidente en un discurso televisado. El salario base mensual, incluido el transporte, subirá a 2 millones de pesos (unos US$530) en 2026.

“Con estas medidas pensamos disminuir desigualdad”, dijo Petro, cuyo mandato de cuatro años termina en agosto.

Su administración restó importancia el martes al impacto inflacionario del aumento salarial. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino , afirmó en una conferencia de prensa que los efectos sobre los precios serán “mínimos”, incluso con un repunte de la demanda de los consumidores.

Sin embargo, el anuncio llegó en medio de una situación fiscal frágil que ya venía presionando al Banco de la República, que a comienzos de este mes mantuvo las tasas de interés sin cambios por quinta reunión consecutiva.

Un alza esperada de las tasas “buscará anclar las expectativas de inflación, que en este momento se reflejan en la curva de swaps”, dijo David Cubides , economista jefe del Banco de Occidente. Advirtió que los costos de financiamiento podrían llegar al 11% en el corto plazo.

Los bonos colombianos en dólares también cayeron a lo largo de toda la curva, con un desempeño inferior al de sus pares de mercados emergentes, mientras que los rendimientos de los bonos en moneda local subieron.

Advertencias

El mes pasado, el codirector del banco central Mauricio Villamizar advirtió que un aumento fuerte del salario mínimo estaba entre los riesgos inflacionarios que podrían obligar a la junta del Banco de la República a subir las tasas. Esto se suma al incremento de 9.5% del salario mínimo aprobado el año pasado, así como a una reforma laboral aprobada este año que amplía el pago de horas extras para los trabajadores.

El aumento real supera en más de 18 puntos porcentuales la previsión de inflación para 2025. El gobierno impuso el alza salarial después de que líderes empresariales y sindicatos no lograran llegar a un acuerdo. El aumento anunciado por Petro, no obstante, es superior al incremento de alrededor de 7% que preferían los grupos empresariales y también mayor al 16% que reclamaban los sindicatos.

“Este es el mayor aumento en la historia reciente de Colombia y supera ampliamente las reglas vigentes, que se limitan a la inflación anual más las ganancias de productividad”, escribió Alejandro Arreaza , economista de Barclays, en una nota del martes. “Si se hubiera seguido la regla, el aumento habría sido de alrededor de 6%; el incremento es casi cuatro veces mayor”.

Barclays prevé un ciclo de alzas de tasas que totalizará 125 puntos básicos, con la tasa de referencia llegando a 10.5% en abril.

El salto salarial podría empujar la inflación por encima del 6% hacia fines del próximo año, según Camilo Pérez , economista jefe del Banco de Bogotá. No solo la medida llevará al BanRep a subir su tasa clave a partir de enero, sino que podría hacerlo con incrementos de medio punto porcentual, dijo.

La tasa nacional de desempleo de Colombia, por su parte, cayó al 7% en noviembre, según datos oficiales publicados el martes. Esto representa una baja desde el 8.2% de octubre y marca el nivel más bajo de la serie que se remonta a 2001.

Los economistas encuestados en el último sondeo del banco central esperan que la inflación cierre este año en 5.19% y luego descienda a 4.59% hacia fines de 2026, lo que marcaría el sexto año consecutivo en que la entidad no cumple su meta del 3%.

Medidas fiscales

El gobierno de Petro también planea usar poderes de emergencia para recaudar alrededor de 11,1 billones de pesos mediante mayores impuestos, luego de que el Congreso rechazara una propuesta tributaria destinada a apuntalar un panorama fiscal deteriorado, dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en una conferencia de prensa el martes.

El gobierno decretará un aumento de la tasa máxima del impuesto al patrimonio al 5%, desde el 1.5%. También reducirá el umbral a partir del cual se pagan impuestos a 2,000 millones de pesos, frente a los 3,600 millones actuales, señaló Ávila.

Agregó que el gobierno buscará triplicar un recargo a las empresas de servicios financieros hasta el 15%, al tiempo que hará no deducibles los pagos de regalías petroleras.

Petro declaró la semana pasada una emergencia económica, lo que permite al gobierno aumentar impuestos sin aprobación del Congreso.

Estos poderes suelen reservarse para crisis como desastres naturales y pandemias, y podrían enfrentar obstáculos en la Corte Constitucional de Colombia. En 2023, ese tribunal anuló un plan del gobierno que prohibía a productores de petróleo y carbón deducir pagos de regalías de sus obligaciones impositivas corporativas.