El Gobierno de Donald Trump concretó sus intenciones respecto al crudo venezolano después de detener al expresidente del país, Nicolás Maduro, y aclaró que necesita el “acceso total” al petróleo de la nación sudamericana.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, especificó que uno de los principales intereses de su Administración es refinar el crudo pesado de Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, según la OPEP, en las refinerías estadounidenses

“Nuestras refinerías en la Costa del Golfo de Estados Unidos son las mejores para refinar este crudo pesado. De hecho, ha habido escasez de crudo pesado en todo el mundo, por lo que creo que habría una enorme demanda e interés por parte de la industria privada si se les diera la oportunidad de hacerlo”, explicó al medio ABC News.

Horas después, Trump declaró y detalló más acerca de este plan.

“Lo que necesitamos es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, indicó el mandatario, quien realizó esta demanda a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela y encargada de liderar el país tras la captura de Maduro.

A pesar de estas declaraciones, Marco Rubio precisó que Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano.

“Tenemos petróleo de sobra”, declaró. Sin embargo, insistió en que el gobierno estadounidense no quiere permitir que “la industria petrolera de Venezuela esté controlada por los adversarios de Estados Unidos” como China, Rusia e Irán.

Rubio remarcó que mantendrán el petróleo de Venezuela “en cuarentena” hasta que “las condiciones que son de interés nacional para Estados Unidos y para el pueblo venezolano se cumplan”.

Aunque aseguró que todavía no ha hablado directamente con los directivos de las empresas petroleras de su país, el secretario de Estado dijo haberse comunicado con los secretarios de Interior y Energía para empezar a establecer contactos.

Las declaraciones de Rubio se suman a las que Trump pronunció el sábado horas después de capturar a Maduro. El presidente estadounidense afirmó que las compañías petroleras del país invertirán “miles de millones de dólares” para reparar la infraestructura del sector en Venezuela.

Elaborado con información de EFE.