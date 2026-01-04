El opositor venezolano Edmundo González Urrutia dijo el domingo que la captura de Nicolás Maduro “es un paso importante” hacia la normalización del país, “pero no suficiente”, en un llamado a que se respete el triunfo que reivindica en las presidenciales de 2024.

Citó el artículo 5 de la Carta Magna, que consagra la soberanía popular, para reafirmar que su autoridad emana del voto ciudadano. “Nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos”, afirmó, y añadió que ese respaldo “jamás será traicionado”.

Además, indicó que la “normalización” del país será posible cuando “se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas”.

Calificó a los presos políticos como “rehenes de un sistema de persecución” y sostuvo que ninguna transición puede avanzar mientras persista dicha situación.

Edmundo González brindó un mensaje en Instagram desde el exilio.

Agregó que los últimos días marcaron “un punto de inflexión” en la historia reciente del país y reconoció que el proceso genera reacciones encontradas dentro de la sociedad venezolana.

Indicó que la ausencia del dictador depuesto no reemplaza las tareas pendientes.“ Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante”, afirmó.

a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. González Urrutia les pidió cumplir el mandato expresado en las urnas y recordó que su lealtad institucional no es con personas ni proyectos políticos, sino con la Constitución y la República. “Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio”, señaló, al identificarse como comandante en jefe conforme al marco constitucional.

González Urrutia también hizo hincapié en la unidad nacional como condición para la reconstrucción del país. En su intervención habló de la necesidad de “sanar” a una sociedad marcada por la polarización y de garantizar que el poder no vuelva a utilizarse contra la población. En ese marco, planteó un horizonte de “verdad, justicia y reconciliación”, dejando en claro que la búsqueda de estabilidad no puede implicar impunidad.

Una nueva etapa para Venezuela

González Urrutia describió un país basado en derechos, instituciones y esperanza, y afirmó que ese objetivo requiere un esfuerzo colectivo.

“El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza”, expresó, al convocar a los venezolanos a participar en la reconstrucción democrática del país llanero.

Elaborado con información de AFP