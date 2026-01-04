El mandatario electo de Chile se encuentra realizando una gira por América Latina antes de asumir formalmente la presidencia el 11 de marzo. Su paso por territorio peruano forma parte de esta agenda internacional previa a su investidura.​

Según informó la Presidencia de la República, ambos líderes analizaron el contexto actual de Venezuela desde los acontecimientos registrados la madrugada del sábado 3 de enero. Jerí y Kast expresaron su coincidencia en que debe avanzarse hacia un proceso de transición que permita restaurar la democracia en la nación sudamericana.​

Esta conversación telefónica se da mientras el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ordenó el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada por un plazo máximo de 90 días, prorrogable por igual período con aprobación de la Asamblea Nacional. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, reconoció a Rodríguez en el cargo y exigió a Estados Unidos la liberación inmediata de la pareja presidencial.​

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se encuentra realizando una gira por América Latina antes de asumir formalmente la presidencia el 11 de marzo. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

Sobre la migración irregular

Los presidentes también abordaron el tema de la migración ilegal en las fronteras, asunto que profundizarán durante su encuentro personal del 7 de enero. Esta problemática se ha intensificado como consecuencia directa de la crisis venezolana que afecta a toda la región.​

Tanto Jerí como Kast han expresado anteriormente su disposición a coordinar bilateralmente los “desafíos comunes” que enfrentan Perú y Chile. Entre estos retos compartidos figuran la migración irregular y el combate al crimen organizado transnacional