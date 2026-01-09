El Gobierno de Venezuela informó que inició un proceso exploratorio de carácter diplomático a fin de restablecer el vínculo con Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro.

A través de un comunicado, el régimen chavista —presidido ahora por Delcy Rodríguez— condenó la captura del dictador y de su esposa, Cilia Flores, mas señalaron que se busca abordar “las consecuencias de esa agresión” y del “secuestro” de sus líderes.

Además, enfatizaron que la consigna es abordar “una agenda de trabajo de interés mutuo”.

Venezuela aclaró que una delegación del Departamento de Estado de la administración Donald Trump arribará al país llanero para evaluaciones técnicas y logísticas propias de la función diplomática.

Asimismo, diplomáticos venezolanos viajarán a Estados Unidos para las labores correspondientes.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d), eran traslados al tribunal federal en Nueva York el pasado lunes. Foto: EFE/ Stringer

“Venezuela enfrentará esta agresión por la vía diplomática, convencida de que es el camino legítimo para la defensa de la soberanía, restablecimiento del derecho internacional y preservación de la paz”, concluyeron.

Cabe añadir que desde 1999, la relación entre Caracas y Washington entró en un periodo de tensión con la llegada al poder de Hugo Chávez. En casi tres décadas, el punto más crítico se vivió recientemente con la captura de Nicolás Maduro.