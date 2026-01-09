Los inversores individuales pueden darse el lujo de ignorar la pregunta y recordar, tras anteriores auges y caídas, que comprar y mantener es una estrategia difícil de superar. Sin embargo, a los profesionales se les paga precisamente por eso, por lo que deben intentar predecir el futuro. ¿Qué opinan, entonces, de las perspectivas para 2026?

Empecemos por cómo se cotizan las acciones hoy. Todo el mundo sabe que las acciones estadounidenses han sido caras durante algún tiempo, y las de las mayores empresas tecnológicas aún más. Sin embargo, estas empresas ya no son las únicas caras.

Los analistas de Goldman Sachs calculan que, a nivel mundial, en relación con las ganancias subyacentes esperadas para el próximo año, los precios de las acciones son ahora más altos que el 90% del tiempo durante las últimas dos décadas.

Los banqueros señalan que esto también aplica a las acciones estadounidenses, excluyendo las grandes tecnológicas, y a las acciones que cotizan fuera de Estados Unidos. Aunque en algunos países, como Gran Bretaña y China, las acciones no son tan caras en comparación con su historial reciente, casi en ningún lugar parecen baratas.

En otras palabras, un mercado alcista que antes se impulsaba por las apuestas sobre el excepcionalismo estadounidense y el potencial de rentabilidad de la inteligencia artificial se ha extendido mucho más. Es cierto que algunos operadores comprarán acciones caras simplemente porque creen que pronto podrán venderlas por aún más.

Un comerciante trabaja en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en Nueva York, EE.UU., el lunes 13 de octubre de 2025.

Si esta mentalidad se generaliza, los precios subirían muy por encima del nivel que las ganancias subyacentes podrían justificar, y el riesgo de un desplome sería considerable. Sin embargo, suponiendo que los inversores en general se mantengan racionales, las altas valoraciones equivalen a una apuesta a que las ganancias corporativas crecerán inusualmente rápido en gran parte del mundo.

Si esta apuesta es correcta, el aumento de las ganancias podría impulsar una rentabilidad constante para los accionistas, a pesar del elevado precio inicial de las acciones. En términos generales, esto es lo que los estrategas de Wall Street que se ganan la vida asesorando a inversores creen que ocurrirá en 2026.

Una encuesta reciente de Bloomberg, un proveedor de datos, muestra que el estratega promedio espera que el índice bursátil estadounidense S&P 500 suba un 9% durante el próximo año. Esta sería una rentabilidad decente, pero no espectacular, ya que en los últimos tres años ha aumentado a un 23% anualizado. Aunque los analistas tenían diversas perspectivas en torno a este promedio, fue el más estrecho desde al menos 2018. Los más pesimistas pensaban que el índice subiría un 1%; los más optimistas, un 18%.

Independientemente de sus estimaciones sobre el precio de las acciones al final del año, los gestores de fondos también deben preocuparse por el riesgo de una explosión. Por lo tanto, otra forma de evaluar sus expectativas es analizar el precio de mercado de la protección contra dicho riesgo.

Si uno cree que es improbable una explosión, pero aun así desea protegerse de algunos de los daños que ocasionaría, podría comprar una opción de venta (put) sobre el índice. Se trata de un contrato que le otorga el derecho, pero no la obligación, de vender la cesta de acciones del índice a un precio preestablecido (el precio de ejercicio). Elija un precio de ejercicio que esté, por ejemplo, un 30% por debajo del nivel actual del índice y estará protegido contra cualquier pérdida posterior.

Por lo tanto, los precios de estos contratos contienen información sobre la probabilidad que los operadores asignan a un desplome bursátil. Victor Haghani y James White, ambos de Elm Wealth, una firma de inversión, han analizado las opciones sobre el S&P 500.

Calculan que el mercado asigna una probabilidad de alrededor del 8% a una caída severa (es decir, un mínimo de más del 30% por debajo del nivel actual) en algún momento de 2026. Aunque no es despreciable, esta probabilidad es apenas superior a la frecuencia histórica de caídas similares, que ha rondado el 7% durante el último siglo.

Por ende, los operadores de opciones no parecen estar demasiado preocupados por un desplome bursátil. De hecho, les preocupa más perder oportunidades si los precios suben mucho más de lo esperado. El precio de las opciones que se pagarían si el S&P 500 subiera un 30%, según calculan Haghani y White, implica que la probabilidad de que esto ocurra es de alrededor del 11%.

Para quienes temen que las acciones estén en una burbuja, esto no les ofrecerá mucho consuelo. Después de todo, quienes compran dichas opciones podrían ser los mismos optimistas que han llevado las valoraciones de las acciones a sus máximos actuales.