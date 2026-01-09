Los operadores de opciones no parecen estar demasiado preocupados por un desplome bursátil. (Foto: Diseñado por Freepik)
Los operadores de opciones no parecen estar demasiado preocupados por un desplome bursátil. (Foto: Diseñado por Freepik)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
The Economist
The Economist

Como siempre, la pregunta más importante que los inversores deben plantearse durante el próximo año es una imposible de contestar: ¿se dispararán o se desplomarán los precios de las acciones? La respuesta determinará no solo si los accionistas lo pasan genial o mal, sino también si los selectores de acciones han tomado decisiones acertadas y los gestores de activos han elegido ponderaciones de cartera acertadas.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.