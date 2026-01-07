Mientras el presidente de Estados Unidos avanza para erradicar a rivales y adversarios como China días después de derrocar a Maduro, se pierde de vista que su gobierno de 12 años ya había provocado un desmantelamiento de los vínculos financieros con Pekín. La relación debilitada que perduró desmiente lo que Maduro describió como la “unión perfecta” de su país con China, en comentarios realizados al enviado del presidente Xi Jinping apenas horas antes de su sorpresiva captura el fin de semana pasado.

Aunque China sigue siendo el mayor comprador de crudo de Venezuela, con miles de millones de dólares adeudados a Pekín, el comercio bilateral alcanzó su punto máximo el año anterior a que Maduro asumiera el poder. Los préstamos de Pekín también llegaron a un máximo histórico en 2012 y luego se redujeron gradualmente, según Tang Xiaoyang , profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Tsinghua.

Desde entonces, los lazos económicos con Venezuela se enfriaron a medida que el país se sumía en el caos y los precios de las materias primas caían, incluso cuando China se posicionaba como defensora del Sur Global y contrapeso del orden mundial liderado por Estados Unidos.

Una relación debilitada ahora implica que es poco probable que Pekín responda golpe por golpe a Trump mientras Estados Unidos busca extender su influencia económica en Venezuela. Pese a las expresiones de consternación de China por la caída de Maduro y la importancia de mantener el flujo de petróleo venezolano, probablemente intentará evitar el enfoque adoptado durante una guerra comercial escalonada con Estados Unidos.

El comercio bilateral entre China y Venezuela alcanzó su punto máximo en 2012

En 2025, las importaciones de China desde Venezuela iban camino de reducirse a solo el 8% de las compras realizadas hace 13 años, muestran datos oficiales. Su inversión extranjera directa pendiente en Venezuela fue de US$ 318 millones en 2024, menos de una décima parte del monto de 2018, según un informe anual del gobierno chino publicado en septiembre.

“Hace casi una década que China comenzó a cubrir su riesgo pendiente”, dijo Stephen Kaplan, profesor asociado en la Escuela Elliott de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington.

China enfrenta “una situación en la que el compromiso financiero pendiente en Venezuela no implica el mismo tipo de apuestas” que en la guerra comercial con Estados Unidos, afirmó al responder sobre cuán agresivas podrían ser las acciones de Pekín.

La inversión china en Venezuela se desplomó bajo el gobierno de Maduro

Caracas aún debe alrededor de US$ 20,000 millones a China, incluidos atrasos acumulados en años recientes, según Kaplan, autor del libro Globalizing Patient Capital: The Political Economy of Chinese Finance in the Americas. Venezuela solicitó una moratoria de deuda en 2016 y se le permitió pagar los intereses y no el principal, señaló.

China se convirtió en un prestamista clave para Venezuela en 2007, cuando por primera vez aportó fondos para proyectos de infraestructura y petróleo bajo el fallecido presidente Hugo Chávez. Estimaciones sugieren que Pekín prestó más de US$ 60,000 millones en créditos respaldados por petróleo a través de bancos estatales hasta 2015.

Venezuela ha sufrido décadas de mala gestión que erosionaron la infraestructura petrolera del país, desataron episodios prolongados de hiperinflación y provocaron que millones de migrantes económicos y políticos huyeran hacia países vecinos y Estados Unidos. Las compras de petróleo venezolano representaron solo el 4% de las importaciones de crudo de China en 2025, ya que la producción cayó abruptamente durante el gobierno de Maduro.

Consultada el miércoles sobre un informe de ABC según el cual la Casa Blanca exige a Caracas reducir sus relaciones con países como China, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, dijo que “China y otros países tienen derechos legítimos en Venezuela, que deben ser protegidos”.

Mientras China se retiraba gradualmente de Venezuela, continúa ofreciendo nuevos préstamos a economías latinoamericanas como Brasil y Argentina que exportan minerales críticos o metales para baterías, según un análisis del Lowy Institute.

“Venezuela se ubica cerca del fondo en términos de la conexión económica actual de China con los países de América Latina”, dijo Tang, de Tsinghua, quien ha encabezado varios proyectos de investigación encargados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Obtener una lectura precisa del involucramiento financiero restante de Pekín en Venezuela es un desafío.

Nicolás Maduro llega al helipuerto de Wall Street antes de su comparecencia ante el tribunal federal en Nueva York el lunes.

Los acreedores oficiales chinos asumieron compromisos de préstamos por US$ 106,000 millones con Venezuela, y su deuda pública y con garantía pública pendiente ascendía a unos US$ 44,500 millones en 2017, según cifras compiladas por AidData, un laboratorio de investigación de la Universidad William & Mary en Virginia.

Sin embargo, los datos más recientes han sido difíciles de rastrear dado que Caracas dejó de publicar información detallada sobre esas obligaciones tras su default soberano en 2017, dijo Brad Parks, director ejecutivo de AidData.

“El resultado final es que nadie sabe —con un alto grado de certeza— cuánto debe actualmente Venezuela a sus acreedores chinos”, afirmó. “Puede haber una cantidad significativa de deuda pública adicional no reportada con exposición a China”.

Venezuela ha estado pagando sus deudas con China utilizando efectivo obtenido de exportaciones de petróleo al país asiático, con compradores que pagan los envíos contratados depositando dinero en cuentas de prestamistas estatales como el Banco de Desarrollo de China, según académicos estadounidenses y chinos.

Sin embargo, un bloqueo naval de Estados Unidos y la caída de la producción petrolera venezolana contribuyeron a una interrupción de los pagos, según Tang. Las empresas chinas tienen una presencia limitada en Venezuela, añadió, con compañías petroleras desempeñando un papel reducido debido a la nacionalización de activos y a dificultades operativas.

Además del petróleo, firmas chinas en sectores como servicios públicos, construcción y telecomunicaciones también operaron en Venezuela, aunque muchas se han retirado del país más recientemente.

Más de la mitad de las 48 empresas chinas registradas en Venezuela no tenían operaciones activas. Muchas de ellas prestaban servicios o realizaban ventas puntuales al gobierno venezolano, según un estudio de Benedicte Bull y Antulio Rosales, profesores con sede en Oslo y Toronto.

Que China logre recuperar el dinero que prestó depende del plan de Estados Unidos para Venezuela, dijo Tang. Aún es “muy poco claro qué hará Estados Unidos a continuación”.