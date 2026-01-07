China anunció este miércoles la apertura de una investigación ‘antidumping’ sobre las importaciones de diclorosilano procedentes de Japón, un compuesto químico clave para la fabricación de semiconductores, en plena escalada de tensiones bilaterales por la cuestión de Taiwán, aunque Pekín presenta la medida como una actuación de carácter técnico a petición de su industria nacional.

La investigación antidumping de China sobre el diclorosilano de Japón intensifica la disputa entre las dos mayores economías de Asia, poco después de que funcionarios de Tokio reprocharan a Pekín por controles de exportación potencialmente amplios.

El material, el diclorosilano, se utiliza principalmente en películas delgadas necesarias para producir chips lógicos, de memoria, analógicos y de otros tipos, según el Ministerio de Comercio de China. La investigación debería completarse en el plazo de un año a partir de este miércoles, aunque podría extenderse otros seis meses, señaló el organismo en un comunicado.

La medida marca la más reciente escalada en una disputa originada por comentarios sobre Taiwán realizados por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi a inicios de noviembre. Un día antes, Pekín anunció controles de exportación sobre artículos destinados a Japón que podrían tener usos militares. Las preocupaciones sobre los posibles impactos en industrias clave de Japón han provocado caídas en las acciones de automotrices y alzas en valores vinculados a tierras raras, aunque sigue sin estar claro cómo China implementará efectivamente sus controles.

Japón es el líder mundial en diclorosilano de ultra alta pureza, que se utiliza para procesar obleas de silicio en semiconductores. China ha buscado expandirse en la cadena de suministro de chips, impulsando la investigación y el desarrollo de materiales y herramientas que son los bloques fundamentales de la fabricación de semiconductores.

Sanae Takaichi

Representantes de Shin-Etsu Chemical Co., que produce y utiliza diclorosilano, declinaron hacer comentarios. Sumitomo Chemical Co. y Mitsubishi Chemical Co. tampoco respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Previamente este miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón emitió una protesta formal ante el subjefe de misión chino Shi Yong por los controles de exportación de Pekín.

Estimaciones amplias muestran que los artículos de uso dual que Japón importa desde China totalizan ¥10.7 billones (US$ 68,400 millones), alrededor del 42% de las importaciones totales de bienes de Japón desde China en 2024, según Takahide Kiuchi , economista ejecutivo del Nomura Research Institute.

“Las medidas apuntan únicamente a nuestro país y se desvían de forma significativa de la práctica internacional”, dijo a periodistas el secretario jefe del Gabinete japonés, Minoru Kihara , y agregó que los pasos son inaceptables. “Tenemos la intención de examinar y analizar cuidadosamente los detalles y considerar las respuestas necesarias”, afirmó.

El diario estatal China Daily informó que Pekín está considerando revisiones más estrictas de licencias de exportación para ciertos artículos vinculados a tierras raras medianas y pesadas.

Además de ser una materia prima clave para baterías y productos electrónicos comerciales, los elementos de tierras raras se utilizan ampliamente en equipos militares, incluidos imanes de alta resistencia empleados en sistemas de guiado de misiles y motores de aviones de combate.

La restricción del suministro de tierras raras ha sido planteada durante mucho tiempo como una vía potencial para que Pekín aumente la presión sobre Tokio, especialmente después de que China utilizó su dominio del sector el año pasado para hacer frente a los aranceles de Estados Unidos.

Las restricciones podrían extenderse mucho más allá del suministro de tierras raras. La lista china de control de exportaciones de uso dual incluye más de 800 artículos, que van desde químicos, electrónicos y sensores hasta equipos y tecnologías utilizados en el transporte marítimo y la industria aeroespacial.

Investigación técnica o represalia

El Ministerio de Comercio chino informó en un comunicado de que la investigación se inicia tras una solicitud formal del sector doméstico y se centrará en las importaciones de diclorosilano originarias de Japón, un gas utilizado en procesos de deposición de capas finas para la producción de circuitos integrados, incluidos chips lógicos, de memoria y analógicos.

Según la autoridad comercial, las pruebas preliminares presentadas por el solicitante indican que, entre 2022 y 2024, el volumen de diclorosilano importado desde Japón mostró una tendencia general al alza, mientras que los precios cayeron de forma acumulada un 31%, lo que habría causado daños a la producción y a la situación financiera de los fabricantes chinos del sector.

La investigación por presuntas prácticas de ‘dumping’ abarcará el período comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, mientras que el análisis del perjuicio a la industria nacional cubrirá desde enero de 2022 hasta junio de 2025.

El procedimiento podrá extenderse hasta un año, con posibilidad de prórroga de seis meses en circunstancias especiales.

El diclorosilano es un insumo estratégico para la cadena de suministro de semiconductores, un sector considerado prioritario por Pekín en su política industrial.

El Ministerio subrayó que la investigación se llevará a cabo conforme a la legislación china y a las normas de la Organización Mundial del Comercio, y que se garantizarán los derechos de todas las partes interesadas.

El anuncio se produce un día después de que China endureciera los controles a la exportación de productos de uso dual con destino a Japón, una medida que Pekín justificó por declaraciones de dirigentes nipones sobre un eventual escenario de intervención militar en el Estrecho de Taiwán.

En ese contexto, el Gobierno chino actualizó el pasado 31 de diciembre su listado de bienes considerados de uso dual, que entró en vigor el 1 de enero de 2026, incorporando cuatro elementos del grupo de las tierras raras -terbio, disprosio, lutecio y escandio-, lo que ha llevado a Tokio a estudiar si las nuevas restricciones podrían afectar también a estos minerales clave para sectores estratégicos como la automoción, la electrónica y la defensa.

Las relaciones entre China y Japón atraviesan así una nueva fase de fricción, marcadas en las últimas semanas por intercambios de protestas diplomáticas, tensiones en torno a Taiwán y disputas recurrentes en el mar de China Oriental.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE