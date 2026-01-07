Tanto OpenAI como Anthropic se verán sometidos a una creciente presión para explicar sus estrategias de rentabilidad, especialmente al considerar su salida a bolsa en 2026 o poco después. Foto: David Paul Morris/Bloomberg
Tanto OpenAI como Anthropic se verán sometidos a una creciente presión para explicar sus estrategias de rentabilidad, especialmente al considerar su salida a bolsa en 2026 o poco después. Foto: David Paul Morris/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
The Economist
The Economist

Puede que los inversores bursátiles terminaran el año preocupados por las valoraciones efervescentes de las empresas de inteligencia artificial (IA) generativa. Sin embargo, los mercados privados parecían seguir viviendo en un universo paralelo.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.