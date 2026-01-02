El renovado entusiasmo por las perspectivas de la inteligencia artificial impulsaba a las acciones este viernes, mientras que los metales preciosos también subían. La bolsa de Nueva York abrió al alza hoy, iniciando 2026 con un optimismo centrado en los valores tecnológicos, motores del mercado en los últimos años.

El Nasdaq 100 trepaba cerca de un 1% mientras los inversores digerían una avalancha de noticias sobre IA provenientes de Asia, que también llevó al índice regional a su mejor apertura de un año desde 2012.

El índice S&P 500 también avanzaba, destacando Nvidia Corp. entre las “Siete Magníficas” que registraron alzas. Los papeles de Tesla Inc. repuntaron incluso después de que la compañía informara entregas del cuarto trimestre por debajo del promedio de las estimaciones de analistas.

La tecnología y la IA estuvieron entre los temas dominantes para los inversores en acciones en 2025, ayudando a impulsar al S&P 500 a un tercer año de ganancias de dos dígitos. Las proyecciones anticipan más de lo mismo para 2026, pese a la persistente cautela por valuaciones ya exigentes y al temor de que fuertes sumas de gasto de capital no generen el retorno esperado.

“Lo que vemos hoy es una continuación del rally alcista de las acciones, con la IA y la tecnología nuevamente al frente”, dijo Tim Waterer, jefe de análisis de mercado en KCM Trade. “Los operadores siguen con ánimo comprador, y muchos de los temas alcistas de 2025 se trasladan a 2026”.

Un sólido debut en Hong Kong del diseñador de chips Shanghai Biren Technology Co. Ltd. ayudó a marcar el tono positivo desde temprano el viernes. Baidu Inc. subió después de que su unidad de chips de IA presentara de forma confidencial una solicitud para una oferta pública inicial. En paralelo, DeepSeek publicó un documento que describe un enfoque más eficiente para desarrollar inteligencia artificial.

Los bonos del Tesoro mostraron movimientos mixtos: el rendimiento a 30 años se mantuvo cerca de su nivel más alto desde septiembre y el rendimiento a 10 años registró pocos cambios. Los metales preciosos repuntaron tras varios días de fuertes oscilaciones: la plata subió 3.2% hasta alrededor de US$ 74 la onza, mientras que el oro también avanzó. El dólar se fortaleció levemente.

El buen ánimo del viernes desafía las tendencias históricas, luego de que el S&P 500 registrara caídas en los primeros días de negociación de los tres años previos. Desde 1953, el cambio mediano del S&P 500 al inicio de un nuevo año ha sido una baja de 0.3%, con avances en menos de la mitad de las ocasiones, según una nota de Bespoke Investment Group.

Elaborado con información de Bloomberg y AFP