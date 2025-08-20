Traders work on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, US, on Friday, Aug. 1, 2025. Wall Street traders drove stocks toward their worst session since May as weak jobs and manufacturing data bolstered concerns about the economy, a day after President Donald Trump unveiled sweeping tariffs. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Agencia Bloomberg
La caída de las acciones tecnológicas está empujando a los principales índices de Estados Unidos hacia su cuarto día consecutivo de descensos, a medida que los inversores cuestionan las altísimas valoraciones en medio de una avalancha de informes de resultados de los minoristas y la proximidad del esperado simposio de la Reserva Federal.

