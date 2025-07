Amazon acordó abonar anualmente al menos 20 millones de dólares a The New York Times (NYT) por acceder a sus artículos y contenido periodístico para entrenar los sistemas de inteligencia artificial (IA) del gigante tecnológico, detalló este miércoles The Wall Street Journal.

Como parte de este acuerdo, que ya fue anunciado a finales de mayo, The New York Times permitirá a la compañía liderada por Jeff Bezos utilizar el contenido del periódico, de su publicación sobre cocina (NYT Cooking) y del medio deportivo asociado The Athletic para alimentar sus herramientas IA.

En la práctica, esto supondrá la posibilidad de visualizar resúmenes en tiempo real y extractos de artículos de The New York Times en servicios y plataformas de Amazon, incluida la asistente virtual Alexa, así como la capacitación de otros modelos creados por la compañía de Bezos, quien a su vez es el propietario de The Washington Post, periódico competencia directa de NYT.

Esta será la primera vez que NYT llegue a un acuerdo de licencia centrado en la tecnología de IA generativa y, según declaró el medio en mayo, esta unión “llevará el contenido editorial del Times a diversas experiencias de los clientes de Amazon”.

“El acuerdo se ajusta a nuestro principio fundamental de que vale la pena pagar por el periodismo de alta calidad”, declaró Meredith Kopit Levien, directora ejecutiva de NYT, en un comunicado en mayo.

Para NYT, 20 millones de dólares representaba aproximadamente el 1 % del presupuesto de la compañía que lo opera en el ejercicio 2024, según The Wall Street Journal, mientras que Amazon cuenta actualmente con una capitalización bursátil cercana a los 2,18 billones de dólares (solo superado por Nvidia, Microsoft y Apple).

Este acuerdo parece marcar un cambio de estrategia del rotativo neoyorquino con respecto a la inteligencia artificial.

Amazon es una empresa multinacional estadounidense de tecnología que se dedica principalmente al comercio electrónico (Foto: AFP)

Y es que en 2023 el medio demandó a OpenAI y a Microsoft por infracción de derechos de autor, acusando a las empresas tecnológicas de utilizar millones de artículos publicados por la icónica cabecera para entrenar sus ‘chatbots’ sin ningún tipo de compensación económica.

Por su parte, varios medios estadounidenses, como la revista Time o News Corp -matriz de The Wall Street Journal- y otros internacionales como Le Monde, de Francia, y Prisa Media, con sede en España, han llegado a acuerdos de contenido para los siguientes años con OpenAI.

Elaborado con información de EFE