Por ejemplo, la compañía tecnológica Microsoft, fundada por Bill Gates, tiene previsto acelerar en el 2026 el despliegue de agentes de inteligencia artificial (sistemas que comprenden el contexto, aprenden del usuario y ejecutan tareas de forma autónoma) en Perú, a través de herramientas como Copilot Studio, como parte de su estrategia para impulsar el modelo de las denominadas Frontier Firms, empresas que integran la tecnología y la IA como ejes centrales de su operación y toma de decisiones. Esta iniciativa ya se viene aplicando junto a compañías locales, como la cadena de pastelería María Almenara.

Según adelantó la multinacional, a partir del verano del 2026 se anunciarán nuevos casos de uso de agentes IA en el país, con aplicaciones en sectores como finanzas, manufactura, industria y educación, orientados a mejorar la eficiencia operativa, la experiencia del cliente y la generación de ingresos.

La visión que Microsoft anticipó hace seis meses comienza a materializarse en el mercado local, con empresas que ya integran sistemas autónomos en su operación diaria. Foto: Andina

Gigantes tech alistan plataformas, IA y data centers en Perú para 2026

Por su parte, la compañía global surcoreana Samsung, reforzará su negocio B2B en Perú en 2026 con el lanzamiento de una plataforma integral de gestión centralizada y monitoreo remoto para clientes corporativos, orientada a conectar y administrar en tiempo real dispositivos como pantallas, sistemas de aire acondicionado y equipos móviles.

La solución, similar a SmartThings (plataforma de Samsung para gestionar y conectar dispositivos inteligentes desde un solo sistema), pero diseñada para empresas, se encuentra en fase final de pruebas y su despliegue está previsto para el primer trimestre del 2026. Además, la firma impulsará la expansión de su red de capacitación técnica y soporte especializado fuera de Lima, con nuevos centros de entrenamiento en Chiclayo, Piura y Trujillo.

En tanto, el gigante tecnológico HP, conocido también por sus impresoras y laptops, proyecta que en 2026 todo su portafolio de PCs en Perú incorpore IA generativa, con capacidad de ejecutar modelos de lenguaje de forma local, sin depender de la nube. Esta tecnología se extenderá también a impresoras y soluciones de videoconferencia, en línea con la renovación tecnológica impulsada por Windows 11 y la transición hacia dispositivos inteligentes.

Por otro lado, la compañía tecnológica Indra, prevé poner en operación en 2026 un nuevo Data Center en la región Ica, que incluirá un centro de operaciones de ciberseguridad (SOC), como parte de un proyecto financiado bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) junto al Gobierno Regional. Esta infraestructura acompañará el desarrollo del proyecto Icatec y busca fortalecer las capacidades tecnológicas y de seguridad digital fuera de Lima.

Samsung integra la IA en todo su portafolio corporativo, con el objetivo de optimizar el consumo energético, automatizar procesos y mejorar la eficiencia operativa de sus clientes.

Empresas tech peruanas alistan inversiones y nuevos servicios para 2026

Las empresas tecnológicas peruanas también vienen ampliando sus operaciones, con el despliegue de nuevos servicios, inversiones y procesos de expansión hacia mercados del exterior.

Por ejemplo, la compañía de tecnología y robótica, Glexco, proyecta acelerar su expansión internacional hacia 2026, con inversiones de entre US$ 10 millones y US$ 15 millones destinadas al desarrollo de soluciones en robótica aplicada a minería, energía y educación, desde sus nuevas oficinas en China y Arabia Saudita.

La compañía también planea desplegar robótica educativa en las 25 regiones del país, luego de firmar un acuerdo exclusivo con la china UBTECH Robotics, y lanzar en el primer trimestre de 2026 una nueva versión de su robot humanoide Expertus, con la expectativa de alcanzar una facturación de entre US$ 20 millones y US$ 50 millones ese año.

Por su parte, Joinnus completará en 2026 la renovación total de su plataforma tecnológica, incorporando IA para personalizar la búsqueda de eventos y automatizar su creación. La ticketera digital también evalúa implementar reconocimiento facial en boletería para eventos masivos, tras pilotos en 2025, y ampliar sus soluciones de pago digital y cashless, mientras mantiene el foco en el mercado peruano y analiza una futura expansión a Bolivia.

En tanto, Intecnia Corp, busca acelerar en 2026 la expansión de su negocio de tecnología educativa, con inversiones orientadas a la campaña escolar y la ampliación de su portafolio de soluciones en robótica, programación e IA. La firma peruana también apunta a ingresar al segmento de educación superior y reforzar su línea de ciberseguridad, manteniendo la representación de Bitdefender.

Los aliado estratégicos de Glexco son empresa globales de robótica e inteligencia artificial como UBTECH Robotics Corp, Unitree Robotics, Deep Robotics, entre otros.

Empresas tech de movilidad refuerzan portafolio y cobertura nacional en 2026

Las empresas tecnológicas de movilidad también proyectan ampliar sus servicios y expandirse a nivel nacional. En el caso de Yango, busca expandir sus operaciones en Perú en 2026, con el ingreso a nuevas ciudades (hoy están en Lima, Arequipa y Trujillo) y el despliegue total de su solución de transporte público integrada con TuRuta, que incluye la instalación de 3,000 rastreadores GPS en buses. Además, evalúa lanzar nuevos servicios, como Yango Food, con el objetivo de consolidarse como una súper app de movilidad.

Por su parte, Uber, planea acelerar el crecimiento de su portafolio de servicios en las regiones en 2026. En detalle, la compañía estadounidense evalúa ampliar Uber Tuk hasta 10 o 15 ciudades, reforzar categorías de menor costo como Uber Go y expandir opciones premium en plazas clave, además de potenciar el turismo mediante servicios como Uber Reserve y continuar invirtiendo en seguridad para usuarios y conductores.

Actualmente, Uber ofrece 12 opciones de movilidad en el país, desde la categoría premium Uber Black hasta UberX como alternativa estándar, además de opciones más económicas como Uber Go y la propia Uber Tuk.

En tanto, Cabify ha desarrollado el traslado corporativo agrupado de personal con vans y evalúa sumar buses a su operación en 2026. Asimismo, busca reforzar su infraestructura logística (entregas de última milla) y analiza una eventual expansión a provincias, manteniendo a Lima como eje principal de sus operaciones. Mientras, InDrive, integrará flota eléctrica en 2026, a través de nuevas alianzas orientadas a la electromovilidad. La empresa también ampliará inDrive Money, su servicio de préstamos, y llevará más categorías de movilidad, delivery y viajes interprovinciales a provincias.

Por otro lado, DiDi evalúa ampliar su portafolio en Perú desde 2026, con el posible lanzamiento de servicios fintech y un marketplace, además de reforzar su oferta de delivery con DiDi Entrega. La tecnológica china también analiza expandir sus servicios a nuevas ciudades, como Trujillo en evaluación, y continuar su estrategia de plataforma multiservicios en el país.