Las empresas tecnológicas peruanas también vienen ampliando sus operaciones, con el despliegue de nuevos servicios, inversiones y procesos de expansión hacia mercados del exterior. (Fotocomposición GEC)
Estas son las empresas tecnológicas globales y peruanas que preparan cambios en sus operaciones en el país hacia 2026, con ajustes en plataformas, infraestructura, servicios digitales y modelos de negocio. Las iniciativas abarcan sectores como inteligencia artificial, educación, ciberseguridad, movilidad y comercio digital, con impacto previsto tanto en Lima como en regiones.

