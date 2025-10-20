Lourdes Zeballos, gerente general de Intecnia Corp, destacó que la compañía tecnológica alcanzó un crecimiento del 4% en ventas entre enero y agosto de 2025, impulsado principalmente por su línea educativa (edtech), que experimentó un notable incremento del 140%.

“Vemos un interés creciente por parte de los docentes en aplicar recursos tecnológicos en el aula, lo que ha impactado positivamente en nuestras ventas. Nuestro objetivo es seguir creciendo de forma progresiva, siempre presentando tecnologías novedosas que marcan tendencia a nivel internacional. Por eso trabajamos con socios de China y Estados Unidos”, señaló la ejecutiva.

Aunque la división de tecnología educativa es la más reciente y la de mayor dinamismo, el negocio de ciberseguridad continúa siendo el pilar principal en términos de volumen, representando más del 50% de las ventas de la compañía.“Registramos un crecimiento de 16.4% en el segmento de consumo (...) En este negocio representamos a Bitdefender, asumiendo la gestión comercial y el desarrollo de la marca en el país”, indicó.

Lourdes Zeballos, gerente general de Intecnia Corp

Ciberseguridad: Intecnia Corp y su socio Bitdefender buscan crecer en Perú

Intecnia Corp tuvo en el pasado la representación de una reconocida marca global de ciberseguridad en Perú, por lo que resulta casi imposible que pueda sumar otra firma internacional del mismo rubro, debido a los acuerdos de exclusividad vigentes con la compañía rumana de ciberseguridad Bitdefender, su actual aliado, que continúa renovando su portafolio de soluciones.

“Como parte de nuestra estrategia, tenemos la oportunidad de representar toda la marca, no solo una parte de su portafolio, también en el segmento corporativo y de consumo. Ellos invierten constantemente en el desarrollo de tecnología y lanzan nuevos productos con frecuencia. Este año, por ejemplo, están relanzando su portafolio de consumo con soluciones más robustas para el usuario final”, destacó la ejecutiva.

Actualmente, el segmento enterprise concentra el 70% de la demanda de las soluciones de ciberseguridad de Bitdefender, distribuidas en el país por Intecnia Corp.

“En Perú, la demanda de soluciones de ciberseguridad ha crecido de manera significativa debido al incremento de amenazas como ransomware, phishing y filtraciones de datos”, añadió.

Intecnia Corp apuesta por edtech y debuta en el negocio del vino

La línea educativa bajo el nombre “Intecnia STEAM Education” también continúa diversificándose. Y es que ha crecido la demanda por soluciones de robótica, programación e inteligencia artificial aplicadas a la enseñanza.

“Trabajamos con un modelo de distribución que nos permite seleccionar marcas alineadas al enfoque STEAM. Ya contamos con unos 30 colegios de Lima y provincia como usuarios y, junto a aliados como Edulink, el Instituto San Agustín (ISAT) y EdTech LATAM, ampliamos nuestro alcance con soluciones para el aula y espacios de formación docente”, señaló la ejecutiva.

Con miras al 2026, la firma planea ampliar su portafolio de marcas interesadas en ingresar al mercado peruano para proveer tecnología educativa a escuelas. Asimismo, planean incursionar en la educación superior.

“En términos de volumen, el segmento escolar es mayor que el de educación superior en Perú, ya que existen más colegios que universidades e institutos. Por eso iniciamos nuestra entrada por el sector escolar. Sin embargo, no descartamos ofrecer soluciones para educación superior, ya sea en productos de hardware o software“, adelantó.

Por ahora, la inversión estará orientada a la campaña escolar 2026, asegurando así un mayor alcance y consolidación de su propuesta en las instituciones educativas.

Intecnia Corp brinda a los docentes recursos para desarrollar proyectos de robótica, electrónica e inteligencia artificial.

Aunque descarta, al menos en el mediano plazo, sumar nuevas líneas de negocio más allá de la ciberseguridad y la educación, ya ha incursionado en un rubro ajeno a la tecnología. Y es que la empresa asumió en el 2024 la representación exclusiva de la bodega argentina Bournett, marcando su entrada al mercado de vinos en el Perú.

“Nuestra experiencia representando marcas de tecnología fue clave para que esta bodega argentina confiara en nuestra capacidad de gestionar su representación en Perú. Actualmente, comercializamos sus vinos principalmente en el canal horeca”, destacó.