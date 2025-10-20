En el sector educativo se consolida la tendencia hacia el uso de robótica, programación e inteligencia artificial, impulsada por la transformación digital de las escuelas (Foto: Intecnia Corp).
Edgar Velito
La firma peruana Intecnia Corp, dedicada a la comercialización de soluciones tecnológicas en ciberseguridad y educación, busca consolidar su presencia en el mercado peruano con una estrategia que combina la expansión en soluciones tecnológicas para el sector educativo, el fortalecimiento de su negocio de ciberseguridad y la diversificación hacia rubros no tradicionales. Con una mirada en las tendencias globales y alianzas internacionales, la compañía apunta a mantener un crecimiento sostenido y ampliar su alcance en distintos segmentos.

