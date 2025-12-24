Mario Rodríguez, gerente general de Microsoft, explicó a Gestión que, de la mano de empresas peruanas de todos los tamaños, la compañía viene impulsando un nuevo concepto denominado Frontier Firms, o firmas de frontera. En esencia, dijo, se trata de un nuevo modelo de negocio y de operación empresarial, en el que los datos, la inteligencia artificial y la tecnología pasan a ocupar un lugar central dentro de la estrategia corporativa.

“No es un fin en sí mismo, es un medio”, precisó. Un medio que, según remarcó, permite innovar en el negocio, generar eficiencias, mejorar la evaluación como compañía y, finalmente, habilitar el crecimiento. Uno de los ejemplos más claros de esta visión es María Almenara. Al recordar cómo se fue dando el proceso, Rodríguez señaló que, aunque la idea venía gestándose desde tiempo atrás, comenzó a tomar forma en un espacio mucho más cotidiano. “Se empezó a aterrizar en un almuerzo con Carlos (Armando de la Flor, CEO de María Almenara)”, relató.

Desde la otra orilla, De La Flor explicó que este modelo de negocio está directamente ligado a la visión que tienen como empresa. “Coincidimos con Mario en el rol de la tecnología y en el impacto que debe generar en las organizaciones”, señaló. En ese sentido, remarcó que en María Almenara la tecnología no se concibe como un reemplazo, sino como un habilitador del talento.

Ante ello, recordó que la empresa ha transitado de ser una microempresa a una pequeña y hoy una mediana empresa, un camino que implica también distintos niveles de acceso al talento. “En ese tránsito no siempre tienes personal altamente calificado”, explicó. Frente a esa realidad, dijo, la estrategia fue clara: aprovechar la tecnología para dar capacidades adicionales al equipo humano y extraer el mayor valor posible de ese recurso , especialmente en habilidades blandas, ante la menor disponibilidad de habilidades duras.

Según relató, la IA dejó de ser exclusiva de grandes corporaciones o gobiernos y pasó a estar al alcance de cualquier persona. Esa democratización, dijo, despertó curiosidad y aceleró la adopción, pero también abrió nuevos riesgos para las empresas, especialmente en el manejo de información confidencial.

“Para mí hay dos variables que pueden paralizar una organización como la mía”, afirmó. La primera, explicó, es la discrecionalidad del Estado; la segunda, la ciberseguridad. Y dentro de esta última no solo consideró los ataques externos, sino también la exposición de información sensible a través de herramientas abiertas de IA. Bajo ese análisis, y tras una conversación con Rodríguez, la compañía decidió dar un paso concreto: anunciar públicamente la adopción de Copilot como su herramienta de inteligencia artificial .

“Optamos por una plataforma cerrada, protegida y cuidada”, detalló, integrada a todo el ecosistema que ya utilizaban con Microsoft, desde Word y Excel hasta Outlook. El impacto, aseguró, fue inmediato. “ Casi el 30% del trabajo administrativo hoy se resuelve con IA ”, sostuvo, destacando la reducción en el uso del correo electrónico y la mayor velocidad en la revisión de documentos.

María Almenara se convierte en uno de los primeros ejemplos de cómo este modelo puede aterrizarse rápidamente en una empresa de consumo masivo. Foto: Andina

Lo que viene el 2026: la agente IA ‘Alma’

El despliegue de Copilot, explicó el CEO de María Almenara, es solo la primera etapa de un proceso más amplio. La segunda fase, con la mirada puesta en el 2026, apunta a un escenario mucho más ambicioso: la implementación de una red de agentes de inteligencia artificial (Agentes IA) en distintos frentes del negocio a través de la herramienta Copilot Studio .

“Vamos a ir migrando, vamos a desplegar una gran cantidad de agentes. Esto es un tránsito”, señaló. Como primer paso, recordó, la empresa enfocó sus esfuerzos en capacitar al equipo. “Desplegamos herramientas a través de talleres y capacitaciones, para que la gente entienda de qué se trata”, comentó, al reconocer que mientras algunos colaboradores ya habían explorado la IA, otros recién empezaban a familiarizarse con estas tecnologías.

En esa línea, detalló que la inteligencia artificial se integró directamente a las herramientas de uso diario. “Hoy el correo electrónico ya está integrado. Te redacta, te analiza, te revisa”, expresó. El impacto, dijo, ha sido especialmente fuerte en la gestión administrativa cotidiana, donde la eficiencia se incrementó de manera notable.

El siguiente paso, añadió, está en la atención al cliente. De La Flor explicó que, en los últimos cinco años, María Almenara ha acumulado más de dos millones de interacciones con clientes. “Son conversaciones de todo tipo: pedidos, facturas, reclamos, dudas. Todo eso está registrado”, señaló. A partir de ese volumen de información, la empresa viene construyendo lo que denominó “el gran libro de la verdad” de María Almenara, estructurado con el apoyo de ocho agentes de IA.

Ese repositorio servirá para entrenar a “Alma”, el agente de atención al cliente que la compañía planea desplegar . “Alma va a poder responder siete días a la semana, las 24 horas, más del 90% de las consultas básicas”, explicó. Además, remarcó que se trata de un sistema que seguirá aprendiendo de manera continua.

El impacto organizacional, aclaró, no implica prescindir de personas, sino reasignar funciones. “Tenía 15 personas en esa área. Ese equipo va a pasar a hacer otras tareas, de mayor experiencia para el cliente”, señaló. En sus palabras, el agente se quedará resolviendo lo operativo, mientras las personas se enfocan en generar más valor.

La lógica se replica en otras áreas. De La Flor adelantó que también se vienen desarrollando agentes para la cadena de suministro . “Estamos creando un agente logístico por tienda, para llenar la capacidad de cada local de manera adecuada”, dijo. Antes, explicó, esa carga recaía sobre los supervisores, muchos de ellos con formación básica, lo que generaba estrés y ansiedad frente a tareas de planificación y cálculo. “Eso lo estamos resolviendo con IA”, expresó.

Asimismo están gestando agentes IA inmobiliarios, diseñados para identificar las zonas con mayor potencial para la apertura de nuevas tiendas de María Almenara. Este sistema cruza distintas capas de información y combina datos internos —como los patrones de movimiento y consumo obtenidos a través del delivery, mapas de calor y coordenadas geográficas— para estimar con mayor precisión la demanda potencial en cada territorio y respaldar de manera más estratégica las decisiones de expansión.

Mirando el calendario, De La Flor indicó que el despliegue de estos agentes está previsto para el primer semestre del 2026 . “En la primera mitad del 26 ya deberíamos estar operando con estos agentes. Es bastante rápido”, comentó. A su juicio, este avance se explica porque la inteligencia artificial ha nivelado el punto de partida para países como el Perú, que históricamente han tenido una brecha importante en talento tecnológico.

Para el gerente general de Microsoft, Mario Rodríguez, lo que se observa en el caso de María Almenara es cómo piensa y actúa un CEO de frontera. “Tiene clarísimo hacia dónde va, cuáles son las rutas, del uno al diez”, señaló, al destacar la claridad estratégica, el foco en el equipo, la cultura organizacional y el liderazgo con el ejemplo.

Para Rodríguez, ese ritmo no es casual. “Esto tiene que ver con cultura, con estrategia, con procesos, con gobierno y, claro, con herramientas”, enumeró. En su opinión, el avance acelerado en el uso de la IA que hoy se observa en esta empresa es el resultado de haber puesto todas esas piezas sobre la mesa al mismo tiempo.

“No se resuelve con un clic, no se resuelve teniendo al mejor talento, ni con procesos blindados”, enfatizó. A su juicio, el verdadero cambio pasa por adoptar una nueva forma de ver las cosas. “El mundo está cambiando, los clientes están cambiando, y hoy puedes generar valor haciendo todo esto”, acotó.

Microsoft impulsa junto a compañías peruanas un enfoque donde los datos, la inteligencia artificial y la tecnología se convierten en el eje de la estrategia de negocio. Foto: Andina

Lo que traerá el uso de los Agentes IA

Para el líder de María Almenara, el impacto de los agentes de inteligencia artificial no es una promesa a largo plazo, sino un caso de negocio concreto. “Todo eso también lo resuelvo y lo desafío con la IA”, comentó, al explicar que incluso el análisis financiero lo trabaja colocando variables y escenarios para entender mejor los resultados.

En el caso específico de la atención al cliente, señaló que el retorno sobre la inversión es claro y rápido. “El caso de negocio es básicamente de seis meses. En seis meses tienes el retorno de lo que hemos hecho”, afirmó. Ese impacto, añadió, se traduce en un aumento cercano a tres puntos de EBITDA a nivel de toda la compañía .

Según explicó, el efecto no se limita a un solo frente, sino que se extiende a toda la cadena de valor que implica una mejor gestión de mermas, de compras más eficientes, de mayores niveles de productividad y de una planificación más precisa en la planta de producción. También mencionó mejoras en el fill rate de las tiendas —es decir, cuántos productos hay y en qué cantidades—, así como en la frescura del producto.

No obstante, De La Flor fue enfático en un punto: estos beneficios requieren inversión. Por ello, anunció que la empresa destinará el 1% de sus ingresos al reskilling y upskilling del equipo durante el próximo año . “Es bastante dinero, pero creemos que va a generar un impacto fuertísimo”, dijo.

Lejos de reemplazar personas, la IA se utiliza para potenciar capacidades internas y compensar brechas de acceso a talento especializado. Foto: Andina

Otros Agentes IA: ¿con quién trabaja Microsoft?

Microsoft adelantó a Gestión que el desarrollo de agentes IA en otras industrias comenzará a desplegarse hacia el verano del 2026 . Consultado sobre en qué sectores se están dando estos avances, su gerente general, respondió con cautela.

“La buena (noticia) es que la respuesta es sí (se vienen nuevos usos de agentes IA). La mala es que todavía no estoy autorizado a contar dónde ni con qué empresas. Y la mejor es que en poquito más —seguramente durante el verano— vamos a poder contar varios de estos casos de uso”, señaló. Según afirmó, se trata de iniciativas que ya vienen mostrando impacto en eficiencia operativa, experiencia del cliente y generación de ingresos.

Rodríguez detalló que los trabajos se están desarrollando en diversas industrias. “ Estamos viendo casos en el sector financiero , para diferentes aplicaciones; en manufactura, sobre todo en eficiencia y supply chain ; en el sector industrial, en cómo aprovechar y monetizar los datos ; y también en educación , que es tan necesario”, enumeró.

Para el ejecutivo, la velocidad con la que están avanzando estos proyectos es uno de los aspectos más llamativos, aunque subrayó que el rol de Microsoft no es necesariamente construir cada solución, sino facilitar el camino. “Nuestro trabajo es liberar los escollos para que líderes y sus equipos sean quienes hagan que las cosas sucedan”, expresó.

En su visión, la labor de Microsoft es ayudar a entender el porqué y el para qué de la tecnología, mientras que las ideas nacen de quienes viven el negocio día a día. “Además, estos casos de uso no son solo para grandes o medianas empresas, sino que son transversales: aplican para todo tipo de organizaciones , desde emprendedores y startups hasta compañías de mayor escala”, subrayó.