India continúa afianzando su posición como uno de los principales polos tecnológicos del mundo. Microsoft anunció una inversión de US$ 17,500 millones en el país asiático, la mayor que la compañía ha realizado hasta ahora en Asia, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de infraestructura, talento y capacidades soberanas en inteligencia artificial (IA).

El anuncio se produjo tras una reunión entre el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, y el primer ministro indio, Narendra Modi, centrada en las oportunidades que ofrece la IA para el crecimiento económico y tecnológico del país.

Nadella señaló que el compromiso financiero busca sentar las bases del futuro de India en esta tecnología estratégica, con inversiones orientadas a infraestructura digital, formación de competencias y autonomía tecnológica.

Desde el Gobierno indio, Modi destacó que la decisión de Microsoft refuerza el papel de India como destino clave para las grandes inversiones tecnológicas. Según indicó, el país ofrece un entorno propicio para la innovación y una población joven que podrá aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para generar soluciones con impacto global.

La apuesta de Microsoft se suma a una serie de anuncios recientes de grandes compañías tecnológicas. En octubre, Google informó una inversión de US$ 15,000 millones para la construcción de un centro de datos de IA en el estado de Andhra Pradesh, la mayor realizada por esa empresa en India hasta la fecha.

Además, el Ejecutivo indio ha sostenido conversaciones con firmas como Qualcomm, Nvidia, Adobe e IBM para explorar nuevas oportunidades en este sector.

No obstante, las autoridades indias han advertido que la inteligencia artificial se ha convertido también en un instrumento de poder en un contexto marcado por la competencia tecnológica global y las tensiones geopolíticas.

En ese sentido, Nueva Delhi ha subrayado la necesidad de reforzar la autonomía estratégica de los países frente a un entorno internacional cada vez más volátil.

Con una población que supera los 1,400 millones de habitantes, India se presenta como uno de los mercados más atractivos para la expansión de la inteligencia artificial, con aplicaciones potenciales en múltiples sectores y una creciente capacidad para atraer inversiones de escala global.

