Google. (Foto: AFP)
Agencia EFE

La Comisión Europea (CE) anunció este martes la apertura de una investigación formal a Google por un posible incumplimiento de la normativa comunitaria al usar contenidos

La investigación examinará si el gigante tecnológico estadounidense distorsiona la libre competencia al imponer «términos y condiciones injustos» a los creadores de contenido en línea o al otorgarse a sí mismo un acceso privilegiado, prácticas que pondrían en desventaja a los desarrolladores de modelos de IA rivales, según informó la CE en un comunicado.

En particular, el Ejecutivo comunitario sospecha que Google podría haber empleado el contenido de empresas o particulares que publican contenidos en sitios web para proporcionar servicios de IA generativa (“AI Overviews” y “AI Mode”)

AI Overviews muestra resúmenes generados por IA en respuesta a la consulta de un usuario por encima de los resultados tradicionales, mientras que AI Mode es una pestaña de búsqueda similar a un chatbot que responde a las consultas de los usuarios de forma conversacional.

Compensación adecuada

La Comisión investigará hasta qué punto la generación de AI Overviews y AI Mode por parte de Google se basa en el contenido de los editores web sin una compensación adecuada y sin la posibilidad de que estos se nieguen sin perder acceso a Google Search, teniendo en cuenta que muchos de los creadores en línea dependen de ese sistema de búsqueda para obtener tráfico de usuarios.

Asimismo, la CE considera que Google podría haber usado también videos y otros contenidos subidos a su plataforma YouTube para entrenar a sus modelos de IA generativa sin compensación adecuada para los creadores y sin ofrecerles la posibilidad de rechazar dicho uso, dentro de los «términos y condiciones» que deben aceptar para emplear sus servicios.

Las políticas de Youtube, además, prohíben a los desarrolladores rivales de modelos de IA emplear contenidos de su plataforma de vídeo para entrenar sus propios sistemas de inteligencia artificial.

Aunque la apertura de una investigación formal no prejuzga sus resultados, las prácticas que son objeto del análisis de la CE podrían infringir las normas de competencia de la UE que prohíben el abuso de una posición dominante.

Desde Google, su portavoz señaló que la investigación «podría frenar la innovación en un mercado más competitivo que nunca».

«Los europeos merecen beneficiarse de las últimas tecnologías», añadió la portavoz y añadió que la compañía «trabajará estrechamente con los editores y la industria creativa, en su transición hacia la era de la IA».

