Ursula von der Leyen. (Foto: Difusión)
dentro de un desembolso más amplio de 4,000 millones de euros en créditos financiados con los beneficios extraordinarios que generan los activos rusos inmovilizados en la UE por las sanciones.

El pago forma parte de los 18,100 millones de euros en ayudas que dará la UE como parte del paquete de 45,000 millones de euros en créditos de este tipo aprobados por el G7 (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Francia, Alemania e Italia).

, anunciase el mes pasado que la UE adelantaría el pago a Kiev de 6,000 millones de esos préstamos y el mismo día en que los líderes de los Veintisiete debaten en Copenhague nuevas fórmulas para utilizar esos activos congelados en apoyo a Kiev.

UE ya ha entregado a Ucrania 14,000 millones

Estos 4,000 millones «ayudarán a Ucrania a cubrir sus crecientes necesidades financieras, incluido en el sector de la defensa» y, específicamente, «2,000 millones del desembolso se asignarán a drones, en línea con el acuerdo entre la UE y Ucrania», según indicó la Comisión Europea en un comunicado y la propia presidenta en redes sociales.

así como a la Unión Europea «beneficiarse de esta tecnología».

Con este desembolso, la UE ya ha entregado a Ucrania 14,000 millones de los 18,100 previstos en el acuerdo del G7.

La UE estudia un préstamo para reparación

Los Veintisiete discuten ahora la posibilidad de utilizar esos activos rusos inmovilizados, en concreto el efectivo que generan conforme van venciendo, para proporcionar un «préstamo de reparación» a Kiev que solo tenga que ser devuelto por las autoridades ucranianas una vez que Rusia pague compensaciones de guerra y se levanten las sanciones comunitarias a Moscú.

Estos activos, que actualmente están en su mayoría bloqueados en la entidad belga Euroclear y generan efectivo que asciende ya a 176,000 millones, permitirían proporcionar a Ucrania un crédito de 140,000 millones de euros, según el plan esbozado por Bruselas.

