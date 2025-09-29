Se utiliza maquinaria pesada para limpiar escombros en una zona residencial atacada por Rusia, en Kiev, Ucrania, el 28 de septiembre de 2025, en medio de la invasión rusa. (Foto de EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
Se utiliza maquinaria pesada para limpiar escombros en una zona residencial atacada por Rusia, en Kiev, Ucrania, el 28 de septiembre de 2025, en medio de la invasión rusa. (Foto de EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
Un ataque masivo con cientos de dejó al menos cuatro muertos se reportó en . Entre los fallecidos se encuentra una niña de 12 años, informaron las autoridades locales.

Los bombardeos, que iniciaron en la noche, duraron 12 horas, según autoridades en Kiev. Esto también provocó que Polonia, país cercano a esta zona de conflicto, despegue sus cazas para asegurar su espacio aéreo.

Los esfuerzos diplomáticos para detener la guerra han fracasado hasta ahora. Asimismo, el gobierno ruso indicó estar decidido a continuar con su ofensiva.

“Moscú quiere seguir luchando y matando y no merece más que la presión más severa por parte de todo el mundo”, mencionó , Volodimir Zelenski.

Además, más de 70 personas resultaron heridas en once por los bombardeos, indicó en Telegram el ministro del Interior, Igor Klymenko.

Los servicios de rescate indicaron que el cuerpo de la niña fallecida fue sacado de entre los escombros de un edificio residencial en el distrito de Solomianski, donde también murieron dos personas en un instituto de cardiología.

Otra persona fue hallada muerta en el lugar del ataque contra un establecimiento civil, según Klymenko.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber atacado “”. Además, mencionaron que 41 drones ucranianos habían sido derribados durante la noche.

Sin embargo, según el presidente Zelenski, los ataques afectaron sobre todo a zonas civiles, aunque algunas infraestructuras energéticas también fueron alcanzadas. El mandatario acusó a Moscú de .

La ciudad de Zaporiyia, en el sureste, fue alcanzada “al menos cuatro veces”, según el gobernador regional Iván Fiódorov, que informó que se reportaron 34 heridos.

El jefe de la , Andrii Yermak, acusó a Moscú de librar una “guerra contra los civiles”.

Posibles incursiones en otros países

En las últimas semanas, varios países europeos han acusado a Rusia de haber violado su espacio aéreo con drones y cazas, lo que considera una prueba de su determinación.

Ante ello, de sus medios en la región báltica, tras haberse reportado recientes sobrevuelos de drones en Dinamarca.

Por su parte, Rusia ha negado ser responsable de estas intrusiones o tener la intención de atacar a un país miembro de la Alianza.

Elaborado con información de AFP.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber atacado “empresas del complejo militar-industrial ucraniano”. Sin embargo, según el presidente Zelenski, los ataques afectaron sobre todo a zonas civiles. Foto: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber atacado “empresas del complejo militar-industrial ucraniano”. Sin embargo, según el presidente Zelenski, los ataques afectaron sobre todo a zonas civiles. Foto: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

