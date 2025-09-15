El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Cristobal HERRERA ULASHKEVICH / Kristina KORMILITSYNA/SPUTNIK / EPA / EFE)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Cristobal HERRERA ULASHKEVICH / Kristina KORMILITSYNA/SPUTNIK / EPA / EFE)
El negó hoy que exista avance alguno respecto a una posible cumbre entre los presidentes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos, Vladímir Putin, Volodímir Zelenski y , respectivamente, tras declaraciones de este último sobre la posible inminencia de esta reunión.

«De momento no hay avance alguno», aseveró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, al comentar las aseveraciones de Trump.

El Kremlin desmiente a Trump

El mandatario estadounidense comentó este domingo varios medios de prensa en New Jersey la posibilidad de una próxima reunión trilateral.

«No sé, relativamente pronto. Resolveremos este asunto de un modo u toro, pero relativamente pronto», dijo.

hizo estas declaraciones un día después de calificar de «improbable» el diálogo directo entre Putin y Zelenski, algo que achacó al odio entre ellos.

«Pienso que tendré que encabezar las negociaciones. Ellos se odian el uno al otro», dijo.

