Juntas, estas cosas deberían hacer imposible que un solo hombre gobernara al dictado desde la Casa Blanca. Y, sin embargo, eso es lo que está haciendo este presidente: enviar tropas, imponer aranceles, afirmar el control sobre el banco central, hacerse con participaciones en empresas, asustar a los ciudadanos para que se sometan.

El efecto es abrumador, pero no popular. El índice de aprobación neta del presidente Donald Trump es de menos 14 puntos porcentuales. Es poco mejor que el de Joe Biden tras su nefasto debate del año pasado, y nadie se preocupó de que fuera demasiado poderoso. Esto es un enigma. La mayoría de los estadounidenses desaprueban de Trump.

El gobierno de Donald Trump ha culpado al de Joe Biden de varios de los actuales problemas en el país.

Sin embargo, en todas partes parece salirse con la suya. ¿Por qué? Una respuesta es que se mueve mucho más rápido que las pesadas fuerzas que lo limitan. Es como el algoritmo de TikTok, que capta la atención y pasa a lo siguiente antes de que sus oponentes se den cuenta de lo que acaba de ocurrir.

La Corte Suprema ni siquiera ha considerado aún si el despliegue de tropas en Los Ángeles en junio fue legal. Mientras los jueces se toman su tiempo, el presidente puede usar pronto la misma rutina en Chicago. Es posible que la Corte no se pronuncie sobre la legalidad de sus aranceles durante meses.

Hasta ahora, el presidente ha obedecido las sentencias de la Corte Suprema, pero si se cierra una vía legal, intentará otra y el reloj se volverá a poner en marcha. Otra respuesta es que el Partido Republicano siempre lo deja salirse con la suya. No se trata meramente de que lo domine, con un índice de aprobación entre los republicanos de casi el 90%.

Es que la idea organizadora del partido es que Trump siempre tiene razón, incluso cuando se contradice. Los debates políticos se han convertido en disputas teológicas en las que los bandos se pelean por el significado real de sus palabras.

Las instituciones independientes —empresas, universidades u organizaciones de noticias— podrían oponérsele. Pero sufren un problema de coordinación. Esto es mucho más fácil de señalar que de solucionar, porque las organizaciones que compiten entre sí tendrían que colaborar. Lo que es malo para Harvard puede no serlo para sus rivales. Si se puede acabar con un solo bufete, es posible que sus clientes se vayan con un competidor.

Detrás de todo esto se esconde la fea realidad de la venganza y la intimidación de Trump. Los presidentes anteriores se dejaban influir por expertos de mentalidad independiente y por el gabinete. La nueva definición de experto en el Despacho Oval es alguien que está de acuerdo con el jefe.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una acalorada discusión en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 28 de febrero de 2025. (Foto de SAUL LOEB / AFP)

Los portadores de malas noticias son despedidos; los republicanos incómodos, sometidos a primarias; los líderes empresariales, castigados; los oponentes, investigados. Para cada uno, la respuesta racional es disculparse, conformarse y esperar que otro haga lo correcto. Habiendo visto lo que eso conlleva, quizá otro prefiera una vida tranquila.

Políticamente, por tanto, la principal tarea de oposición corresponde a los demócratas. Están, por decirlo amablemente, confusos. ¿Deben luchar contra Trump con mensajes TODO EN MAYÚSCULAS, como está haciendo Gavin Newsom? ¿Se trata de dominar la autenticidad curada, como Zohran Mamdani? ¿Se mueven a la izquierda? ¿Ocupan el centro? ¿Se trata simplemente de un problema de mensajería que puede solucionarse si los activistas dejaran de llamar a las mujeres “personas que paren”?

El hecho de que los demócratas no puedan constreñir a Trump o ni siquiera comunicarse con claridad hace que sus bases estén enfadadas. Los índices de popularidad de Trump son bajos, pero es más popular que el Partido Demócrata, no porque los republicanos y los independientes lo desaprueben (aunque lo hacen), sino porque los demócratas se desaprueban a sí mismos.

A corto plazo, el autodesprecio podría ser exagerado. Falta un año para las elecciones legislativas. En diez de las 12 elecciones a la Cámara de Representantes de este siglo, los votantes se han vuelto contra el partido que ostenta la presidencia.

La manipulación de distritos, que reducirá el número de escaños competitivos en la Cámara de pocos a casi ninguno, significa que incluso un presidente tan impopular es poco probable que sufra una derrota aplastante en 2026. Pero una Cámara demócrata con poder de citación proporcionaría un control crucial sobre la corrupción y la incompetencia presidenciales. No obstante, a largo plazo eso parece un falso consuelo.

La marca demócrata está dañada. El electorado confía más en los demócratas en materia de sanidad, medio ambiente y democracia. Pero en muchas cuestiones que preocupan a los votantes, como la delincuencia y la inmigración, prefieren a los republicanos.

En las elecciones de 2024, Kamala Harris fue considerada más extremista que Trump. Decir que los votantes están equivocados o son sexistas por pensar así no sirve de nada.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, gesticula mientras camina por el Jardín Sur de la Casa Blanca a su regreso a la Casa Blanca en Washington, D.C., EE.UU., el 21 de junio de 2025. EFE/EPA/RON SACHS / POOL

La demografía ya no es amiga de los demócratas. Con Trump, los republicanos han progresado con los votantes jóvenes y no blancos. Los demócratas han perdido a la clase trabajadora blanca. Aunque gustan a los votantes con mayor formación, solo el 40% de los estadounidenses de 25 años o más tienen un título universitario.

Estos cambios significan que la historia que los demócratas se han contado a sí mismos durante mucho tiempo —que representaban a la mayoría real de Estados Unidos, pero las maquinaciones republicanas les mantuvieron fuera del poder— ya no es cierta, si es que alguna vez lo fue. Ahora se benefician de una menor participación. Diez años después del inicio de la era Trump, los demócratas siguen subestimándolo.

Su habilidad para tenderles trampas es extraordinaria. Tomemos como ejemplo la inminente votación en el Congreso sobre el aumento del techo de la deuda federal: los demócratas tendrán que elegir entre más recortes a la ayuda exterior o el cierre del gobierno. O el envío de tropas a las ciudades, supuestamente para luchar contra la delincuencia.

Los demócratas denuncian las extralimitaciones del ejecutivo; Trump los coloca del lado de los delincuentes y del peligro. O toma los ataques con drones a presuntos narcotraficantes. Es difícil oponerse a la falta de garantías procesales sin parecer un defensor de las bandas violentas.

Solo ellos pueden arreglarlo

Los demócratas tienen opciones sobre si caer en esas trampas. Muchos de ellos piensan, con razón, que Trump representa un peligro para los valores democráticos del país y llegan a la conclusión de que con esto basta para hacerlo tóxico para la mayoría de los votantes. Pero no es así.

En cambio, la pregunta que los demócratas deben seguir haciéndose es la siguiente: ¿por qué los votantes piensan que ellos son los extremistas, en lugar del tipo que intenta establecer un gobierno unipersonal?