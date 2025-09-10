El fallecimiento de Charlie Kirk, quien fue baleado durante un acto en la Universidad del Valle de Utah, sacudió al mundo político estadounidense. Como una figura de gran influencia entre los jóvenes conservadores y un cercano colaborador del presidente Donald Trump, su pérdida deja un gran vacío en el movimiento republicano.

Desde muy joven se involucró en el activismo político y, en 2012, fundó Turning Point USA, organización que asegura haberse convertido en “la organización de activismo juvenil conservador más grande y de más rápido crecimiento en el país”.

Su ascenso coincidió con la primera campaña presidencial de Trump, cuando se consolidó como uno de los principales referentes del movimiento conservador juvenil.

Su organización fue decisiva para movilizar a los votantes jóvenes y se convirtió en un pilar dentro del universo MAGA. (Foto de EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Kirk no solo dirigía Turning Point USA, sino también su brazo político, Turning Point Action, desde donde impulsaba actividades de defensa política. Además, conducía el podcast The Charlie Kirk Show y era autor de tres libros, entre ellos The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future.

Con frecuencia aparecía en cadenas de televisión como Fox News, opinando sobre asuntos que iban desde los archivos de Jeffrey Epstein hasta la gestión del Gobierno de Trump y los debates en torno a la libertad de expresión.

El evento en Utah, donde fue herido mortalmente, era parte de la gira nacional de Turning Point USA llamada The American Comeback Tour. Durante este recorrido, Kirk planeaba visitar diferentes campus universitarios y debatir con estudiantes en un segmento llamado Prove Me Wrong Table.

Kirk también era conductor de un podcast, autor de libros y un frecuente comentarista en cadenas como Fox News. (Foto: AFP)

Su cercanía con Trump se hizo muy conocida. El propio expresidente reconoció en varias ocasiones el papel de Kirk y de su organización en la movilización del voto joven durante las elecciones de 2024.

“Gané a los jóvenes por 37%. Ningún republicano lo había logrado y yo gané por 37%. Y Charlie Kirk lo dirá: TikTok ayudó, pero Charlie Kirk también ayudó”, dijo Trump.

El expresidente Donald Trump lo reconoció públicamente en varias ocasiones, agradeciendo su influencia en la política juvenil republicana. (Foto: AFP)

En otro momento, Trump lo elogió públicamente: “Él está aquí, mírenlo. Le encanta que mencionemos ese nombre, ¿cierto, Charlie? Ha hecho un gran trabajo y agradezco toda la ayuda”.

Incluso en la víspera de su investidura, volvió a destacarlo: “Quiero agradecerle a Charlie. Charlie es fantástico. Este tipo… No crean eso de que los jóvenes son liberales. No lo son. Tal vez lo fueron, pero ya no lo son”.