Jefferies headquarters in New York, US, on Wednesday, Aug. 23, 2023. Jefferies Financial Group Inc. is scheduled to release earnings figures on September 27.
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Agencia Bloomberg
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Es el tipo de situación que los banqueros de inversión ambiciosos suelen tratar de evitar: cuando SpaceX nombró a las aproximadamente dos docenas de firmas encargadas de gestionar su salida a bolsa, Jefferies Financial Group Inc. brilló por su ausencia.

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