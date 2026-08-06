Detrás de Burger Boy están Javier Miyasato, chef con una amplia trayectoria en la gastronomía peruana y creador de conceptos como Bao y Maketto, quien lidera el desarrollo de la propuesta culinaria, y Luis Luyo, socio y gerente general de la cadena. Aunque inicialmente el proyecto fue concebido como una dark kitchen, el retorno del consumo presencial tras la pandemia llevó a los socios a abrir su primer local físico, marcando el rumbo posterior de la marca.

Miraflores, Surco y otros distritos de Lima figuran entre las zonas bajo evaluación para futuras aperturas. (Foto: Burger Boy)

Quinto local propio en Lima: dark kitchen

Como parte de su expansión, Burger Boy abrirá este mes de 2026 su quinto local propio en Lima, ubicado en Magdalena. La nueva operación funcionará bajo el formato de dark kitchen, con un espacio de 20 m² orientado al delivery y recojo en tienda para atender la demanda de Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel. La inversión ascenderá a aproximadamente US$60,000. “Ya tenemos pedidos de esas zonas, pero el tiempo de entrega desde Miraflores no es óptimo”, explicó Luis Luyo, socio y gerente general de la cadena.

La nueva sede se sumará a la red que Burger Boy ha construido desde su ingreso al mercado. La cadena abrió su primer local en Miraflores en diciembre de 2021, seguido por un segundo punto en Larco en abril de 2023, una dark kitchen en Surquillo en noviembre de ese mismo año, un establecimiento en El Polo (Surco) en enero de 2025 y una franquicia en el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez a mediados de ese mismo año. Además, en abril de 2025 implementó un centro de producción en Surquillo para reforzar su capacidad operativa.

Colombia, Chile, Ecuador, Argentina y España forman parte de los mercados que analiza para su crecimiento internacional. (Foto: Burger Boy)

Estrategia de crecimiento

Tras inaugurar su quinta sede en Magdalena, Burger Boy seguirá evaluando oportunidades de crecimiento en Lima. La cadena mantiene en la mira nuevas ubicaciones en Miraflores y Surco, mientras que Lima Norte y Lima Sur forman parte de una segunda etapa de expansión. Sin embargo, la prioridad será consolidar la operación de sus cinco locales antes de concretar nuevas aperturas. “Queremos enfocarnos en la excelencia operativa de los cinco locales que tendremos”, sostuvo Luis Luyo, socio y gerente general de la cadena.

En paralelo, la empresa evalúa su expansión a provincias, con Arequipa y Trujillo como los principales destinos, mientras que Cusco permanece en evaluación por sus desafíos logísticos. La estrategia contempla ingresar primero a Arequipa y avanzar solo en mercados donde pueda garantizar los mismos estándares de calidad. En ese contexto, Burger Boy proyecta cerrar 2026 con un crecimiento de entre 10% y 15% en ventas frente al año anterior.

Llevar la propuesta al exterior

Burger Boy proyecta concretar su internacionalización en 2027, una vez consolidada su operación en Perú. La cadena apunta a ingresar inicialmente a Colombia, Chile, Ecuador, Argentina y España, mercados que identifica con mayor potencial para su propuesta. “La marca está pensada para expandirse y ojalá podamos hacerlo hacia el próximo año”, señaló Luis Luyo.

La estrategia se sustenta en su participación en Burger Palusa de Argentina en 2024 y 2025. En la última edición obtuvo el premio a la mejor hamburguesa elegida por el público, reconocimiento que reforzó sus planes de expansión internacional. Además, su paso por Uruguay confirmó el potencial de su propuesta con influencia nikkei fuera del Perú. “Eso nos confirmó que el producto con el toque nikkei funciona allá”, afirmó Luyo.

Franquicia en el aeropuerto y centro de producción

Burger Boy dio su primer paso en el modelo de franquicias con un local en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que inició operaciones a mediados de 2025 junto a un grupo francés concesionario de la zona internacional. Los fundadores se encargan de la capacitación, la imagen y el marketing de la marca, mientras que el operador administra el negocio. Según Luyo, el establecimiento ya figura entre los tres de mayor facturación del food hall y próximamente incorporará una oferta de desayunos.

Asimismo, la cadena inauguró en abril de 2025 un centro de producción en Surquillo para centralizar la operación de su dark kitchen y reforzar la estandarización de sus procesos e insumos. Para los socios, esta infraestructura será clave para sostener la calidad del producto durante su expansión en Lima y futuros mercados.