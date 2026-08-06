La nueva sede reforzará la cobertura de la cadena en la capital y potenciará su canal de delivery. (Foto: composición creada con IA)
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Sandra Reyes
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Burger Boy, la cadena peruana que reinterpreta el clásico burger joint americano con influencias nikkei y japonesas, ha consolidado cuatro locales propios en Lima y una franquicia en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez desde que inició a finales del 2021. Ahora inicia una nueva etapa con la apertura de su quinto local, una estrategia de expansión internacional y el fortalecimiento de su propuesta en el mercado de hamburguesas premium. ¿Qué novedades alista?

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