McDonald’s vuelve a sorprender a sus clientes en Estados Unidos con una promoción irresistible. Este jueves 18 de septiembre, con motivo del Día Nacional de la Hamburguesa con Queso, venderá su clásico cheeseburger doble a tan solo 50 centavos. Eso sí, la oferta tendrá condiciones muy específicas para poder acceder a ella.

El Día Nacional de la Hamburguesa con Queso es una tradición en Estados Unidos en la que distintas cadenas de comida rápida lanzan ofertas especiales para atraer a los fanáticos de este platillo clásico. McDonald’s, fiel a la cita, no solo ofrece precios más bajos, sino que también busca impulsar el uso de su app, consolidando su estrategia digital de fidelización.

¿CÓMO ADQUIRIR LA CHEESEBURGER DE MCDONALD’S A SOLO 50 CENTAVOS?

La compañía explicó que la promoción estará disponible el jueves 18 de septiembre y que cada usuario solo podrá adquirir una hamburguesa doble con queso a 50 centavos a través de la app de McDonald’s.

La iniciativa acompaña otras propuestas de valor como el regreso de los Extra Value Meals, que buscan reforzar el atractivo de la marca en un contexto en que los consumidores priorizan precio y practicidad.

El anuncio ha generado gran expectativa entre fanáticos de la cadena. Así, McDonald’s sigue apostando por estrategias digitales y precios asequibles para reforzar su competitividad en el mercado de comida rápida.

La promoción de cheeseburgers estará disponible únicamente a través de la aplicación (Foto: McDonald’s )

OTRAS OFERTAS VIGENTES EN MCDONALD’S

Además del descuento en el cheeseburger, la cadena relanzó recientemente menús de valor como el Sausage McMuffin con huevo a US$5 y el Big Mac Meal a US$8, con los que busca mantener precios competitivos en el desayuno, almuerzo y cena. Al sumar estas promociones, los clientes pueden ahorrar hasta un 15% frente a las compras individuales de plato principal, papas y bebida.