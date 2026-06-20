En octubre próximo, Carnívoro cumplirá 16 años en el mercado.
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Mayumi García
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Tras afrontar una etapa compleja durante la pandemia, cuando sus locales se redujeron de 26 a 14 instalaciones, la hamburguesería Carnívoro ha venido recuperándose de manera paulatina y ahora retoma sus planes de expansión en el interior del país. De hecho, en este objetivo, la firma cuenta con la experiencia que significó tener anteriormente puntos de atención en Cajamarca, Huánuco y Huancayo, los cuales se cerraron en el periodo de la emergencia sanitaria.

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