Roberto Mamani, dueño de la marca, señaló que la cadena de hamburguesas hoy tiene 17 sedes en Lima, a las cuales se sumarán tres ubicaciones antes de que cierre el semestre. Los nuevos puntos se sitúan en Barranco, Surco y su primer burger-bar en Oxapampa, a través del cual reiniciará la apuesta del negocio por provincias.

“Oxapampa es una ciudad que tiene mucho turismo y, a partir de ello, lo que queremos ofrecer es la carta de Carnívoro, pero sumando insumos de la región, como embutidos, quesos, entre otros alimentos. A propósito de dos restobares que tenemos en Lima, la propuesta en Oxapampa es algo similar, incluyendo la oferta de la cerveza artesanal propia de la zona”, detalló.

Posterior a esta incursión en la selva central, el empresario adelantó que también hay pretensiones para llegar a Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, Cusco e Ica, cuyos lugares tienen importante dinamismo comercial. “Antes de pandemia llegamos a los 26 locales; lamentablemente, la emergencia nos golpeó muy fuerte. Ahora quisiéramos este año cerrar con ese mismo número de sedes”, refirió.

En Oxapampa, la propuesta de Carnívoro es aperturar un burger-bar. (Foto: Referencial)

Carnívoro como franquicia

En otro momento, Mamani recordó que todos los locales bajo la marca Carnívoro se encuentran franquiciados, siendo que en su calidad de franquiciador se encarga de la búsqueda, diseño e implementación del local, capacitación de personal y puesta en marcha del negocio.

“Luego de la firma del contrato, entregamos todos los manuales operativos y know-how del negocio al franquiciado; además, del apoyo logístico mencionado. Posteriormente, la administración es directamente del franquiciado”, anotó.

La inversión en una franquicia de Carnívoro es de US$ 20,000; mientras, el desembolso correspondiente a la implementación del local variará según el formato escogido. “El formato barra o hamburguesería implica montos de entre US$ 25,000 y US$ 40,000 en un local, pero si se trata de un restobar puede alcanzar US$ 90,000 o US$ 100,000, dado que demanda de más espacio, equipamientos y otros factores”, precisó.

En cuanto a ventas propias de estos negocios, el representante de la marca sostuvo que los ingresos en las diferentes sedes son positivos, con un crecimiento de 15% al cierre del 2025 y de 25% en el primer cuatrimestre de este año. “Este año evidenciamos un crecimiento muy atractivo en esta primera parte, más aún considerando que verano no es nuestra temporada alta. Nuestro mejor periodo de ventas son las estaciones de invierno”, remarcó.

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Pollívoro en reestructuración

Si bien la pandemia marcó el fin de algunas locaciones de Carnívoro, Mamani aprovechó la situación para emprender en un nuevo proyecto: Pollívoro. Así, la marca que nació como una pollería express orientada al delivery, posteriormente, trascendió a restaurantes con atención en mesa.

Actualmente, Pollívoro cuenta con cinco locales en Lima y una próxima ubicación que se inaugurará en el Callao. Pese a ello, el propietario de la marca manifestó que el negocio está en etapa de reestructuración.

“La venta de pollo a la brasa es el tipo de negocio que más hay en Lima, con precios que se manejan desde S/ 10 a S/ 35 un cuarto de pollo. Hay mucha competencia. Estamos trabajando mucho en llegar a un punto medio en el cual sea rentable y que el público dé el valor al producto que ofrecemos; por ello, el crecimiento está siendo un poco más moderado”, afirmó.

Las sedes de Pollívoro también se manejan vía modelo franquicias, con solo un local propio, administrado directamente por el dueño de la marca.

Pollívoro nació en pandemia como una oferta delivery, principalmente. (Foto: Pollívoro)

Claves

Locales. Las sedes de Carnívoro, sujeto a formaro barra o restaurante, varían entre 25 y 50 metros cuadrados (m2); en tanto, en Pollívoro, los restaurantes son entre 100 y 120 m2.

Las sedes de Carnívoro, sujeto a formaro barra o restaurante, varían entre 25 y 50 metros cuadrados (m2); en tanto, en Pollívoro, los restaurantes son entre 100 y 120 m2. Ventas. Los ticket promedio de venta en Carnívoro son de S/ 27 y S/ 35 por consumo; mientras, en Pollívoro es de S/ 70.

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